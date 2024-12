video suggerito

È morto Oscar Fairs, il portiere dell'Under 15 del West Ham: lutto nel calcio inglese

A cura di Vito Lamorte

È morto Oscar Fairs, portiere dell'Under 15 del West Ham. A comunicarlo è lo stesso club inglese attraverso una nota ufficiale che è stata diffusa anche suoi profili social: "È con profonda e profonda tristezza che il West Ham United conferma la tragica scomparsa del portiere della nostra Under 15 Academy Oscar Fairs, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro. Riposa in pace, coraggioso Oscar".

A confermare la triste notizia è stato il direttore sportivo del club, ed ex capitano degli Hammers, Mark Noble: "Con profonda tristezza confermo la tragica scomparsa del nostro portiere dell'U15 Academy Oscar Fairs, dopo la sua coraggiosa battaglia contro il cancro. Oscar era adorato da tutti all'Academy: non solo era un grande portiere, ma era anche un vero Hummer e un ragazzo fantastico che mancherà profondamente a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo. Riposa in pace coraggioso Oscar".

Al piccolo Fairs è stato diagnosticato un ependimoma nell'agosto 2023: negli otto mesi precedenti aveva avuto palpitazioni cardiache, debolezza al lato destro, mal di testa e nausea, ma inizialmente gli erano stati diagnosticati erroneamente problemi di salute mentale ed emicranie.

Le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare, con il West Ham che raccontava ai suoi genitori preoccupati di come stesse avendo difficoltà ad allenarsi perché "la sua mano e la sua gamba destra non erano a posto".

Alla fine Fairs si è sottoposto a una risonanza magnetica e hanno trovato un tumore di 9 cm sul lato sinistro del cervello, attaccato al suo sistema motorio, con tre cisti all'esterno. Dopo diversi interventi chirurgici riusciti, i suoi tumori si erano ridotti, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Un dolore davvero enorme per tutta la famiglia del West Ham e per il calcio inglese.