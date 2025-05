video suggerito

È morto Gianni Vasino: storico giornalista Rai e volto di 90° Minuto, aveva 88 anni All'età di 88 anni è morto Gianni Vasino, storico giornalista sportivo della Rai. Vasino fu uno dei volti più popolari dell'epoca d'oro di 90° Minuto. Commentò anche Mondiali di calcio ed Olimpiadi.

A cura di Alessio Morra

All'età di 88 anni è morto Gianni Vasino, storico giornalista della Rai. Volto notissimo di 90° minuto. Lavorò anche per il TG2, dove creò una trasmissione dedicata alla disabilità. Dal 1990 al 1995 fu il conduttore di uno storico programma di Rai 3: "A tutta B", in tandem con Mariolino Corso.

Le simpatiche liti con Necco a 90° Minuto

90° minuto è stato un programma cult, in un decennio abbondante ha fatto ascolti stellare. I gol a caldo, con una serie di inviati erano diventato popolarissimi. Chi ricorda quei tempi tiene a mente tutto. Gianni Vasino si occupava prevalentemente delle squadre lombarde, in particolare di quelle milanesi. In rete si possono trovare tanti video con Vasino protagonista, anche di querelle simpatiche con Luigi Necco: "Milano chiama e Napoli risponde", una frase canonica in quei tempi.

Vasino raccontò in un'intervista anni dopo che i due erano grandi amici e amavano scherzare, facendolo acquisirono un'ulteriore popolarità: "Con Gigi siamo stati grandi amici. Lui, napoletano di nascita e di fede calcistica, è un tifoso spassionato, mentre io tifo Spal, non il Milan. Tutto è nato da un suo popolarissimo gesto al termine di Napoli-Milan 3-1, con le tre dita sventolate davanti alla telecamera in chiusura al collegamento. Io allora aspettai che il Napoli le buscasse dalla squadra rossonera: così in apertura del servizio mimai con la mano le quattro reti del Milan, facendo inevitabilmente arrabbiare Paolo Valenti".

La lunga e splendida carriera di Gianni Vasino alla Rai

Carriera lunghissima, seguì Mondiali e Europei di calcio, ma anche le Olimpiadi, commentando diverse discipline degli sport acquatici. Era nato a Serravalle, nel ferrararese, il 5 novembre 1936, ma era cresciuto a Sanremo. Dalla Rai venne assunto nel 1968. Ha scritto anche una serie di libri, l'ultimo è stato autobiografico: "Da 90° minuto alle Olimpiadi, cronache di 30 anni di sport".