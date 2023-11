È morto Carlo Pogliani, ex allenatore e volto storico di Telelombardia: aveva 66 anni È morto all’età di 66 anni Carlo Pogliani, ex allenatore e volto storico nelle trasmissioni di Telelombardia.

A cura di Vito Lamorte

Una brutta notizia ha sorpreso gli appassionati di calcio italiani nelle scorse ore: è morto all'età di 66 anni Carlo Pogliani, da anni ospite fisso nelle trasmissioni di Telelombardia. Grande tifoso del Milan, aveva giocato a calcio da giovane e poi si era dedicato all'allenamento dei settori giovanili: ha lavorato al fianco di tecnici come Andrea Icardi, Maurizio Ganz, Alessandro Pistone e Walter De Vecchi.

A dare il triste annuncio sui social è stato il giornalista Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia: "Una notizia molto triste per noi di @QSVS_Official. Purtroppo ci ha lasciato mister Carlo Pogliani. Ospite sempre acuto, milanista di buon senso. Obiettivo e profondo nelle sue considerazioni. Una persona speciale. Siamo senza parole. Buon viaggio, caro amico nostro".

Una notizia molto triste che ha scosso sia il calcio che il mondo della televisione, perché Pogliani era conosciuto e si era fatto apprezzare nell’arco della sua vita sia per le sue doti sportive che per la costante presenza nel piccolo schermo in un programma molto seguito dagli appassionati di ‘pallone'.

La sua scomparsa ha toccato molto sia i tifosi che gli addetti ai lavori, come dimostra il saluto sui social da parte dell’ex arbitro di calcio Luca Marelli, opinionista di DAZN: “Carlo Pogliani se n’è andato a 66 anni. Non so che dire, sono senza parole. Riposa in pace”.

Grande cordoglio anche dei tanti telespettatori che seguono le trasmissioni di Telelombardia, che sui social hanno fatto pervenire il loro affetto alla famiglia Pogliani dopo questa triste notizia.

Questo il saluto della pagina ufficiale sui social della trasmissione QSVS: "Ci ha lasciati mister Carlo Pogliani, schietto opinionista delle nostre trasmissioni calcistiche e caro amico della redazione di Qsvs. Riposa in pace, ci mancherai. Ciao Carlo".