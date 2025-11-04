È morto Attilio Maldera, l’ultimo dei “fratelli del calcio”: il Milan piange una dinastia rossonera

Si è spento a 76 anni Attilio Maldera, fratello di Luigi e Aldo. Cresciuto nel vivaio del Milan, ha poi giocato tra Serie B e C prima di dedicarsi alla formazione dei giovani e alla FIGC. Con lui scompare l’ultimo esponente di una famiglia che ha segnato la storia del calcio italiano.

È morto a 76 anni Attilio Maldera, l’ultimo erede di una dinastia profondamente intrecciata con la storia del calcio italiano. Fratello di Luigi e Aldo, Attilio era nato a Corato, in Puglia, ma era cresciuto a Milano, dove la famiglia si trasferì quando era ancora bambino.

Mentre i fratelli maggiori riuscirono a lasciare il segno in Serie A — Aldo con il Milan e la Roma, Luigi con diverse squadre tra cui Verona e Monza — Attilio non debuttò mai con la prima squadra rossonera, pur avendo percorso l’intera trafila del vivaio. Difensore come Aldo, giocò cinque stagioni nel settore giovanile del Milan, partecipando anche al campionato De Martino, l’antenato dell’attuale Primavera.

Tramite un post pubblicato sui propri canali social, il Milan ha annunciato la scomparsa di Attilio Maldera: "La gloriosa famiglia rossonera dei Maldera ha perso Attilio. Come i suoi fratelli Gino e Aldo, ha amato il Milan per tutta la sua vita. Difensore sul campo, ma anche allenatore delle squadre giovanili milaniste. Di Attilio Maldera tutto il mondo rossonero conserverà un ricordo importante e sincero".

La sua carriera proseguì in Serie B con Cesena, Alessandria e Bari, totalizzando 68 presenze, prima di concludere il percorso da calciatore in categorie inferiori. Successivamente si dedicò con passione alla formazione, diventando allenatore delle giovanili del Milan e poi tecnico federale del settore giovanile azzurro, dove formò generazioni di nuovi allenatori nei corsi UEFA.

La nota del Settore Tecnico di Coverciano per ricordare Maldera: "Il Settore Tecnico piange la scomparsa di Attilio Maldera, docente di lungo corso di Tecnica e Tattica calcistica per la Scuola Allenatori. Classe 1949 – già responsabile della ‘Sezione per lo sviluppo del calcio giovanile e scolastico' del Settore Tecnico e docente ai corsi periferici ma anche nelle aule di Coverciano ai corsi organizzati dedicati ai ‘calciatori in attesa di sistemazione’ – Attilio Maldera se ne è andato questa mattina. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il Settore Tecnico".