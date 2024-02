È morto Alberto Mandolesi, storica voce della Roma: lutto nel mondo del giornalismo È morto Alberto Mandolesi, storica voce delle partite della Roma: volto delle tv e voce delle radio capitoline, fu uno dei primi a intuire il talento di Francesco Totti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È morto Alberto Mandolesi, storica voce delle partite della Roma. Aveva 77 anni. In carriera ha commentato circa duemila partite del club giallorosso come radiocronista. Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. È stato il primo a raccontare le partite del club in una emittente radiofonica privata, da lui fondata, nel 1975.

Nelle ultime ore infatti si era sparsa la voce dei suoi problemi di salute e ieri, in occasione della partita tra Roma e Inter, un settore dello stadio Olimpico gli ha dedicato uno striscione: "Forza Alberto raccontaci un altro gol". Di qualche ora fa l'ultimo post sui social in cui esprimeva la sua gratitudine per l'affetto dei tifosi giallorossi nei suoi confronti.

Mandolesi è stato volto delle tv e voce delle radio capitoline: tanti tifosi hanno seguito le imprese della Magica negli anni ‘8 ai tempi di Liedholm grazie al suo racconto, come la cavalcata giallorossa in Coppa dei Campioni nel 1983-84 che si interruppe soltanto in finale per mano del Liverpool.

Alberto Mandolesi è stato per anni anche volto di "Goal di Notte", condotto da Michele Plastino, di cui era una sorta di alter ego romanista per militanza e tifo. Negli ultimi anni aveva lavorato in radio per "Centro Suono Sport".

Fu uno dei primi a intuire il talento di Francesco Totti e quando il 16enne Pupone esordì in Serie A a Brescia, il 28 marzo 1993, il giornalista romano nella radiocronaca disse: "E poi c'è un fatto storico. E' uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto ad un giovane Francesco Totti".

Impresse nell'immaginario di tantissimi tifosi romanisti sono alcune sue radiocronache come quella nella finale di Coppa Italia tra Roma e Sampdoria, dove visibilmente commosso raccontava il gol all'ultimo minuto di Tonino Cerezo o quella contro il Milan firmate da Muzzi e Caniggia, sempre nel ‘torneo della Coccarda'.

Anche l'AS Roma ha ricordato Alberto Mandolesi sui social: "Voce di indimenticabili emozioni giallorosse, sarai sempre nei nostri cuori L'AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa della storica voce giallorossa Alberto Mandolesi e si stringe al dolore dei suoi familiari".