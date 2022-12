È Manuel Ntube il ragazzo ucciso da un’auto pirata nella notte: lo sgomento del Calcio Padova Manuel Lorenzo Ntube è morto a soli 16 anni, vittima di un terribile incidente stradale. Lutto nel mondo del calcio italiano.

A cura di Marco Beltrami

È Manuel Lorenzo Ntube la giovane vittima del terribile incidente stradale andato in scena la scorsa notte in provincia di Ferrara. A poche ore dalla notizia della scomparsa di Rebellin, grande gloria del ciclismo italiano, bisogna registrare un altro grave lutto legato ad un sinistro molto simile a quello dell'ex campione delle due ruote.

Tutto si è verificato a Codrea intorno alle 22 di ieri. Il 16enne era in sella alla sua bicicletta, quando stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe stato travolto e ucciso da un'auto pirata che dopo l'impatto è fuggito via senza prestare soccorso. Solo in un secondo momento, l'automobilista è tornato sul luogo dell'incidente, anche se ormai per il giovane non c'era niente da fare.

Nello schianto a quanto pare è stato coinvolta anche un altro ragazzo, anche lui a bordo di una bicicletta. Per quest'ultimo ferite di media gravità. Ovviamente la situazione è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine, per capire nel dettaglio i motivi dell'incidente e le responsabilità. Quello che è certo è che l'impatto è stato fortissimo, con il ragazzo deceduto sbalzato via nei campi circostanti, e con il ferito immediatamente trasportato in ospedale a Cona. Fondamentali saranno anche le parole dei testimoni che hanno chiamato prontamente i soccorsi.

Solo in un secondo momento è stata resa nota l'identità del ragazzo deceduto. Si tratta del giovane calciatore Manuel Lorenzo Ntube, talento emergente delle Giovanili del Padova, formazione che milita in Serie C. Questo il comunicato ufficiale del club biancorosso: "Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel.