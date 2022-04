Dzeko fuori di sé in panchina, devono trattenerlo: “Se hai i cog****i alzati!” Tensione in panchina nel finale di Juventus-Inter, con Edin Dzeko molto nervoso. Tutta colpa di un insulto o di una provocazione, con lavoro straordinario per lo staff di Inzaghi.

A cura di Marco Beltrami

Dzeko arrabbiato in panchina nel finale di Juve–Inter

Juventus-Inter è stato un match ad altissima intensità, con tanti momenti di tensione. Dal punto di vista tecnico, il derby d'Italia non è stato forse all'altezza delle aspettative, ma non ha deluso nessuno dal punto di vista dell'agonismo. La squadra di casa ha disputato un'ottima gara e forse avrebbe meritato qualcosa di più, ma si è scontrata con il muro della compagine di Inzaghi che ha saputo sfruttare gli episodi conquistando una vittoria pesantissima in chiave Scudetto. Oltre ai cinque minuti di follia in occasione del rigore prima sbagliato e poi ribattuto da Calhanoglu, tanti gli episodi infuocati, in campo e anche sulle tribune.

Sin dai primissimi minuti, i giocatori di Juventus e Inter non sono andati troppo per il sottile. Contrasti duri, polemiche (come quella generata dal presunto mancato rigore su Zakaria), e duelli rusticani, con tanto di faccia faccia e anche qualche sceneggiata di troppo. Se in campo i 22 se le son suonate di santa ragione, anche davanti alle panchine non è mancata la tensione come confermato dallo scatto di rabbia di Massimiliano Allegri che si è lasciato andare ad una protesta vigorosa scagliando via la giacca. Insomma tanta carne sul fuoco, con le polemiche che non sono mancate anche dopo il fischio finale, basti pensare al post di Rabiot che si è lamentato dell'arbitraggio.

E nel post-partita, come spesso accade, sono spuntati anche alcuni contenuti social registrati da alcuni tifosi presenti allo Juventus Stadium. Uno di questi ha visto protagonista Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco pur non riuscendo a trovare quasi mai il modo di rendersi pericoloso ha dato il suo generoso contributo alla causa e ha vissuto il solito confronto con Giorgio Chiellini. Colpi duri, spesso al limite, ma anche grande correttezza. L'allenatore dell'Inter ha deciso di sostituirlo nel finale, lanciando nella mischia Gosens più fresco e abile a fare le due fasi sull'esterno. Quando Dzeko si è recato in panchina, è stato preso di mira dai tifosi di casa.

Infatti in un video che ha fatto capolino su TikTok e poi su Twitter si vede uno stizzito Dzeko guardare in cagnesco qualcuno presente alle spalle della panchina dell'Inter in tribuna. Il bosniaco ex Roma e accostato in passato alla Juventus, è stato probabilmente insultato o provocato e allora ha deciso di sfidare l'autore del brutto gesto: "Se hai i cog****i alzati". Una frase urlata a più riprese, con un collaboratore di Inzaghi che è intervenuto per cercare di riportarlo alla camera, trattenendolo. Un tentativo riuscito con Dzeko che si è concentrato poi dopo un ultimo sguardo di fuoco sul campo, dove di lì a poco è tornato per festeggiare il successo della sua Inter.