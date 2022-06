Dybala scaricato dalla Juve, Allegri spiega la scelta: “È stato travolto dal paragone con Messi” La Juventus ha scaricato Paulo Dybala e Massimiliano Allegri ha spiegato la scelta fatta dalla società bianconera sul contratto della Joya.

A cura di Vito Lamorte

Paulo Dybala è stato scaricato dalla Juventus e nelle prossime settimane conosceremo il suo prossimo futuro. Le trattative per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino sono diventate una vera e propria telenovela che hanno infiammato la tifoseria bianconera. La Joya lascerà la Vecchia Signora dopo aver vinto cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe nazionali: il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno, sembrava pronto lo scorso autunno ma con il passare delle settimane le parti si sono sempre più allontanate.

La separazione ha destato grande clamore perché all'inizio dello scorso anno Massimiliano Allegri e i dirigenti bianconeri avevano dichiarato che sarebbe stato al centro della nuova Juve ma pochi mesi dopo tutto si è ribaltato e la Joya è stata messa alla porta.

Nell'ultima apparizione all'Allianz Stadium con la maglia bianconera è parsa fin troppo evidente da dove sia arrivata la rottura, con le lacrime di Dybala che hanno reso ancora più emozionante il suo addio e hanno portato ad una piccola, ma rumorosa, contestazione ai vertici della dirigenza durante il saluto a Chiellini dopo il fischio finale della gara con la Lazio.

A parlare di questa situazione è stato proprio Massimiliano Allegri che, nello speciale TeoreMax di DAZN, si è espresso così su Dybala: "Paulo deve tornare a essere se stesso, c'è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi".

Il tecnico livornese ha sottolineato come il 28enne abbia una qualità "divina" ma non deve mai commettere un errore: "Un giocatore non può emulare o pensare di essere come un altro. Ha ancora tanto da dare perché ha qualità tecniche straordinarie e gioca in modo divino, ma deve tornare a concentrarsi sulle sue qualità fisiche e tecniche".

Nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità di vedere Dybala ancora in Italia con la maglia dell'Inter e, nonostante le richieste dei tifosi bianconeri di non vestire la maglia degli storici rivali, le parole di Beppe Marotta delle ultime ore hanno acceso ancora di più questa pista. Presto conosceremo il suo futuro.