Dybala salta Roma, Zenit e (forse) Inter, Allegri: “È più indietro rispetto a Morata” Nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma, Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala che è ancora infortunato e sarà costretto a restare fuori per un’altra settimana, o massimo 10 giorni. Una battuta anche sui calendari, con la volontà di non polemizzare per le troppe partite.

A cura di Marco Beltrami

Conferenza stampa di presentazione di Juventus-Roma per Massimiliano Allegri. Tanti i temi affrontati come sempre dall'allenatore bianconero, a partire dalle condizioni dei giocatori acciaccati come Dybala e Morata. Non buone indicazioni per il primo che sembra destinato a saltare sicuramente i giallorossi, e lo Zenit (con l'Inter in forse), e maggiore ottimismo per il secondo che potrebbe anche giocare uno spezzone domenica sera. Il tecnico bianconero infatti ha chiarito: "Alvaro oggi dovrebbe allenarsi con la squadra, se verrà dipende da quanto sarebbe rischioso portarlo con noi. Dybala non ci sarà, è più indietro di Alvaro, ma credo potrà essere a disposizione nel giro di una settimana, massimo dieci giorni".

Dunque la Juventus contro la Roma deve fare i conti con un attacco incerottato. Il tecnico bianconero non ha sciolto i dubbi, ma ha dimostrato di valutare attentamente anche Kaio Jorge come alternativa: "Kean sta bene, devo ancora decidere chi giocherà. Se non ci sarà Morata, la scelta potrebbe ricadere su di lui, o Chiesa. Kaio Jorge è un ragazzo molto interessante, bravo e sveglio". Attenzione però anche alla possibile riproposizione di Bernardeschi nelle vesti di falso nueve: "Sta facendo bene, ma non si deve accontentare. Deve trovare quella continuità di rendimento che dipende solo dall'aspetto mentale".

(in aggiornamento)