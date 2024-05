Dybala escluso dall’Argentina: può saltare la Copa America, convocato anche Valentin Carboni

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Nonostante abbia disputato una buonissima stagione e nonostante abbia recuperato dall'infortunio Paulo Dybala è stato escluso dall'elenco dei 29 pre-convocati dell'Argentina per la Copa America 2024. Il c.t. Scaloni ha selezionato nel mega listone, che vedrà sei calciatori tagliati, cinque calciatori della Serie A, ma non Dybala che quindi non sarà della manifestazione, che si terrà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti.

Cinque calciatori della Serie A tra i convocati dell'Argentina

Campione del mondo in carica, ma pure campione del SudAmerica, l'Argentina sarà la squadra da battere. Il c.t. Lionel Scaloni ha selezionato cinque giocatori che giocano in Italia. Naturalmente c'è Lautaro Martinez, che si aggiudicherà il titolo di capocannoniere. Con lui anche Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, il centrocampista della Roma Leandro Paredes e Valentin Carboni del Monza.

Non c'è Dybala ed è una grande sorpresa, considerata l'annata che ha disputato l'attaccante della Roma, che ha dato il suo notevole contributo durante i Mondiali vinti nel 2022 in Qatar. Presente Leo Messi, che continuerà a essere il faro dell'Albiceleste.

I convocati dell'Argentina per la Copa America

Portieri: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Ajax), Emiliano Martinez (Aston Villa);

Difensori: Gonzalo Montiel (Nottingham Forest), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), German Pezzella (Betis), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione), Valentin Barco (Brighton);

Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham);

Attaccanti: Angel Di Maria (Benfica), Valentin Carboni (Monza), Lionel Messi (Inter Miami) Angel Correa (Atletico Madrid), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).