Dybala entra e salva Mourinho: la Roma evita la sconfitta col Torino al 94′ La Roma grazie ad un gol di Matic e all’ingresso di Dybala è riuscita a pareggiare nel recupero contro il Torino. Mourinho espulso nel finale.

A cura di Marco Beltrami

La Roma è riuscita a strappare il pareggio all'ultimo respiro contro il Torino. Un gran gol di Matic, dopo una splendida giocata di Dybala ha permesso ai giallorossi di raggiungere l'1-1 contro la formazione granata. Un finale incredibile all'Olimpico, con l'espulsione di Mourinho prima e il rigore fallito dal grande ex Belotti poi. Alla fine però ci ha pensato il serbo ad evitare la sconfitta rispondendo così a Linetty

Prima parte di match molto bloccato con l'unico brivido arrivato al 24′ quando l'arbitro ha concesso un calcio di rigore alla Roma per un tocco di mano di Ricci poi cancellato dal Var (per il precedente tocco di testa del granata). Nella ripresa è aumentata l'intensità della gara, e anche l'agonismo, soprattutto per merito del Torino, più in palla dei padroni di casa tutt'altro che brillanti.

Infatti al 55′ è arrivata la rete del vantaggio grazie a Linetty autore di un colpo di testa perfetto su assist di Singo. Uno schiaffone che ha svegliato la Roma rivoluzionata anche da Mourinho: gettato nella mischia Paulo Dybala, al rientro dall'infortunio e con all'orizzonte il Mondiale con l'Argentina. E l'ex Juventus ci ha messo pochissimo a suonare la carica, con il primo tiro verso la porta avversaria dei giallorossi, al minuto 72′.

È iniziato così un vero e proprio assalto alla porta di Milinkovic-Savic, con gli animi che si sono accesi. Mourinho si è giocato il tutto per tutto inserendo il classe 2003 Tahirovic e l'ex Belotti, subentrato ad un deludente Abraham. L'allenatore portoghese furioso con l'arbitro per alcune decisione arbitrali è stato espulso, e ha abbandonato il terreno di gioco pronunciando parole di fuoco.

Incandescente il recupero quando il Gallo ha avuto la chance di pareggiare i conti sfruttando un calcio di rigore guadagnato da Dybala. Niente da fare però il terminale offensivo che ha colpito il palo. La porta di Milinkovic-Savic sembrava quasi stregata, come confermato anche dalla traversa colpita poco dopo da uno scatenato Dybala, ma ecco il jolly di Matic. Dalla distanza il serbo ha trovato l'angolino evitando ai suoi la sconfitta. Roma a meno tre dalla zona Champions e terza partita senza vittorie, con due punti all'attivo.