Dybala convocato dalla Roma, De Rossi lo conferma: “Domani Paulo spiegherà quanto successo”

Daniele De Rossi è stato molto chiaro sulla situazione di Paulo Dybala. In conferenza stampa l'allenatore della Roma ha toccato il tasto dolente della presunta cessione dell'argentino che sembrava essere a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. Ma domani nella trasferta di Cagliari ci sarà: è questa la notizia data dall'allenatore alla vigilia della prima partita di campionato dove la Joya sarà presente, almeno in panchina.

Dybala vola a Cagliari con la Roma

Le voci di mercato si rincorrono insistenti, ma De Rossi ha provato a fare un po' di chiarezza e fissare qualche puto fermo. Il primo è la presenza di Dybala nella partita di domani contro il Cagliari, nonostante sembri ormai in partenza verso il campionato saudita: "Tanti giocatori hanno situazioni aperte di mercato, ma non ci sono problemi, Paulo sta con noi, viene con noi, è convocato".

Oltre questo però l'allenatore non ha dato spiegazioni, ma ha lasciato tutto nelle mani dell'argentino che dovrà chiarire la sua posizione: "Non sono stato presente e parte in causa di queste discussioni e domani ho una partita importanti. Non devo entrarne nel merito, domani Paulo spiegherà quanto successo".

La Roma prima di tutto

Nella conferenza stampa poi De Rossi ha voluto chiarire uno dei punti principali della sua gestione: "Nessuno alla Roma è più importante della Roma, niente e nessuno. Non ho nessun interesse secondo o obbligo, io voglio solo fare una squadra forte, che salva l'allenatore insieme ai risultati buoni. Il resto si mette a posto".

L'allenatore poi ha spiegato come gestisce lo spogliatoio. Sempre in relazione alla questione di Dybala e alla possibile partenza ha raccontato del rapporto che ha con i suoi giocatori: "Sono sempre presente coi miei giocatori, ho parlato spesso con chi voleva partire, con chi aveva dubbi, ho un bel rapporto e dico tutto in faccia, il rapporto umano funziona. Poi non posso andare oltre, ciò che dovevo dire l'ho detto a chi dovevo, anche alla società".