Dybala accende Juve-Roma con una lettera e avvisa i bianconeri: “Darò il meglio di me per vincere” Paulo Dybala sarà il grande protagonista di Juventus-Roma che lo vedrà in campo come grande ex della partita. L’argentino ha scritto una lettera prima della partita accendendo la sfida.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Dybala e la Juventus: una storia mai banale. Lo hanno dimostrato le lacrime dell'argentino quando la società bianconera gli ha comunicato la volontà del club di non puntare più su di lui. Non rientrava più nel progetto di Allegri che ha preferito affidarsi al ben più rodato Angel Di Maria, al momento infortunato. Il destino però ha voluto che Dybala restasse in Italia, non all'Inter come si pensava inizialmente, ma alla Roma. In giallorosso la Joya ha mostrato subito colpi importanti tra le sfide contro Salernitana prima e Cremonese poi.

Il calendario però ha voluto fare i capricci con il giovane argentino dato che la sua Roma sarà chiamata a sfidare proprio la Juventus alla terza giornata, domani, sabato 27 agosto, alle ore 18:30. La sua prima volta allo Stadium da avversario davanti ai suoi ex tifosi che lo hanno omaggiato più volte facendogli sentire tutto il proprio supporto al termine di questi lunghi 7 anni alla Vecchia Signora. Non sarà dunque una partita come tutto le altre per l'argentino che con un posto sul suo account Instagram ha voluto spiegare il suo stato d'animo con un messaggio molto chiaro: ama la Juve e lo farà per sempre ma oggi il suo presente e la Roma e farà di tutto per "far felici i tifosi giallorossi".

Non esulterà nel caso in cui dovesse far gol alla Juventus, l'avevo sottolineato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione alla Roma. Ma in questo lungo messaggio ha sintetizzato il suo pensiero: ora appartiene alla Roma. Giocherà con tutta l'emozione del caso, quella necessaria per affrontare un big match di tale prestigio. Lo farà da grande ex ma senza dimenticare il grande calore che gli ha riservato Roma e il popolo giallorosso al momento del suo arrivo nella Capitale. Dybala ha postato un'immagine di lui in maglia bianconera che abbraccia un Dybala in maglia giallorossa. Due colori che fanno e faranno per sempre parte della vita del giocatore che in questo momento sta facendo a cazzotti con i suoi sentimenti contrastanti. Dybala specifica alcuni concetti e fa capire a tutti che giocherà come se fosse una partita normale.

La prima gara ufficiale di Dybala all’Olimpico con la maglia della Roma è stata contro la Cremonese.

"Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sarà vero più che mai domani – scrive Dybala che difficilmente riceverà fischi all'Allianz Stadium, non ce ne sarebbe motivo – Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fatto sentire a casa per 7 anni!". Dybala è infatti molto legato a Torino, alla città, alla gente. Ha vissuto anni importanti difficili da dimenticare e che l'hanno fatto diventare uomo dopo il suo arrivo dal Palermo quando era ancora giovanissimo.

"Questa volta però lo farò per la maglia della Roma, darò il meglio di me per far felice i tifosi giallorossi, straordinari e pieni di passione verso il calcio, che mi hanno accolto benissimo dal primo giorno". Dybala a questo punto fa capire in che modo affronterà la partita, da vero professionista, senza nessun timore. "Ma il bello del calcio è anche tutto questo messo insieme e per questo voglio godermi questa partita – scrive chiudendo in modo perentorio la sua lettera – Sono convinto che sarà un grande spettacolo…e io darò il massimo per vincere. DAJE ROMA!".