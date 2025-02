video suggerito

Duran ruba la scena a Cristiano Ronaldo e segna un gol spaziale: l’Al Nassr ha trovato un’altra stella Jhon Duran è stato capace di offuscare nientemeno che Cristiano Ronaldo con una prestazione superlativa impreziosita da due gol uno di questi spettacolari. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jhon Duran è stato capace di offuscare nientemeno che Cristiano Ronaldo. Quattro gol in due partite di campionato per il centravanti colombiano che si è preso la scena nella trasferta vittoriosa dell'Al Nassr in casa dell'Al Ahli. L'ormai ex Aston Villa arrivato poche settimane fa in Arabia Saudita per poco meno di 80 milioni di euro ha segnato due reti nell'ultimo match, con il secondo bellissimo che è destinato a rientrare tra i più belli della stagione della Saudita.

La sua serata era iniziata con un fitto conciliabolo con Cristiano Ronaldo che, a giudicare dalla gestualità, gli ha dato indicazioni sui movimenti da fare in campo. Se CR7 non è riuscito a lasciare il segno, venendo poi sostituito da Stefano Pioli, Duran è salito in cattedra prendendo per mano l'Al Nassr che ha dovuto fare i conti con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Simakan.

La prima gioia è arrivata con un tiro di prima intenzione dopo un bello scambio con Ayman Yahya, festa grande e abbraccio anche di Ronaldo per la gioia del colombiano. Infatti già dopo i primi gol in gialloblu, l'attaccante ex Aston Villa dichiarò: "Mi sembra di giocare alla modalità Carriera FIFA (il popolare videogioco, ndr). Sto festeggiando i gol con Cristiano Ronaldo!".

Se l'ex di Real Madrid, United e Juventus è tornato negli spogliatoi, Duran ha conquistato gli applausi di tutti con la rete del definitivo 3-2. Partito quasi a ridosso della metà campo, da posizione defilata, il 21enne ha dribblato due avversari con la stessa modalità. Tocco leggero in corsa con il pallone davanti al giocatore dell'Al Ahli e lui a passargli dietro fino alla conclusione vincente in porta per regalare il successo alla sua formazione. Insomma in una serata da dimenticare per la stella portoghese dei gialloblu, ecco salire in cattedra Jhon Duran. Soldi ben spesi da parte dell'Al Nassr