Dumfries festeggia con i giocatori del PSV negli spogliatoi: gli fanno una videochiamata improvvisa Durante la festa negli spogliatoi del PSV è comparso il volto di Dumfries sullo smartphone di Noa Lang: l'olandese ha chiamato l'esterno dell'Inter per festeggiare con la sua ex squadra.

A cura di Ada Cotugno

Il PSV ha vinto il secondo campionato consecutivo dopo la drammatica caduta dell'Ajax che si è fatto scivolare il titolo dalle mani nelle ultime battute della stagione. Gli olandesi hanno approfittato della situazione per prendersi l'Eredivisie e dopo la partita decisiva negli spogliatoi è scoppiata la festa. In un momento così importante non poteva mancare uno dei simboli della squadra e per questo durante i festeggiamenti uno dei giocatori ha deciso di fare una videochiamata a Denzel Dumfries.

L'esterno dell'Inter ha giocato lì per tre anni lasciando un ricordo bellissimo e per questo alcuni dei suoi ex compagni hanno deciso di includerlo nella serata. In un video pubblicato sui social si vede lo spogliatoio in subbuglio e d'un tratto compare anche l'olandese che era a casa sua, ancora con la maglia da allenamento dei nerazzurri addosso, e che ha partecipato a distanza a un momento di gioia condivisa.

Il PSV chiama Dumfries durante i festeggiamenti

Nei tre anni trascorsi nel club l'esterno ha lasciato un bellissimo ricordo e il PSV è stato per lui un grande trampolino di lancio verso il grande calcio europeo. L'Inter lo ha acquistato proprio dal club olandese e Dumfries ha mantenuto un legame speciale con la sua ex squadra. Per questo ai suoi vecchi compagni è venuto quasi naturale prendere il telefono e avviare una videochiamata negli spogliatoi, nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria del titolo.

Lo smartphone di Noa Lang è stato inquadrato dalle telecamere ed ecco che è spuntato il volto del nerazzurro, sorridente e con il braccio alzato in segno di incoraggiamento, prima di essere risucchiato dal caos. Poi l'olandese si è girato e ha continuato a ballare e a cantare, tenendo sempre in linea il suo connazionale che ha continuato a partecipare alla festa che è andata avanti ancora a lungo.