Dugarry ancora contro De Zerbi: “Ha allenato Sassuolo e Brighton, ma parla come se avesse vinto due Champions”

Christophe Dugarry torna ad attaccare Roberto De Zerbi, accusandolo di arroganza e scarsa umiltà: l’ex attaccante francese ha messo nel mirino l’allenatore dell’Olympique Marsiglia e non perde occasione per colpirlo.

Christophe Dugarry torna ad attaccare Roberto De Zerbi e alza ancora di più il livello dello scontro. L’ex attaccante del Milan e campione del mondo nel 1998 con la Francia, sulle frequenze di RMC, non ha usato mezzi termini: "De Zerbi risponde alle critiche dicendo ‘Sono italiano', questo è il livello più basso di dibattito e umiltà! È surreale. L'autostima è una cosa positiva, ma quest'uomo ha un ego enorme. Ha allenato il Sassuolo e il Brighton, ma ti parla come se avesse vinto due Champions League".

Il confronto va avanti da tempo e nelle ultime settimane si è alzato oltre il livello di soglia previsto ma promette scintille nel prossimo futuro perché Dugarry non sembra intenzionato a ‘mollare' l’attuale tecnico dell'Olympique Marsiglia.

Dugarry ancora contro De Zerbi: "Parla come se avesse vinto due Champions League"

Da mesi Dugarry non risparmia critiche a De Zerbi, e l’allenatore dell’OM ha deciso di rompere il silenzio dopo le parole di Antonio Cassano a suo supporto nella puntata di ‘Viva El Futbol' dove era stato ospite. Dopo il successo contro il Lens (3-1), il tecnico italiano ha accusato una parte dell’ambiente mediatico di attaccarlo solo per via delle sue origini, sostenendo di essere giudicato diversamente perché non francese. Uno sfogo che non è passato inosservato e che ha subito riacceso il dibattito su RMC.

La presa di posizione di Dugarry, però, lo espone ad una contraddizione evidente perché lui e Jérôme Rothen vengono spesso accusati di atteggiamenti simili: toni perentori, forte autostima e giudizi da “maestri”, nonostante carriere da calciatori importanti ma non leggendarie.

Questa polemica sembra destinata a protrarsi ancora a lungo, considerando il carattere dei protagonisti coinvolti. Forse, per Roberto De Zerbi, la scelta più saggia sarebbe ignorare le provocazioni e concentrarsi su ciò che conta davvero: centrare gli obiettivi fissati dalla dirigenza dell'Olympique Marsiglia.