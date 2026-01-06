De Zerbi stroncato da Dugarry a Marsiglia: “Non capisce niente. È un mediocre sopravvalutato”

Il Marsiglia sembrava pronto a contendere finalmente il titolo di campione di Francia al PSG ma la squadra di Roberto De Zerbi è finita al terzo posto a -7 dai parigini secondi e -8 dal sorprendente Lens che guida al primo posto in classifica. L'ultima sconfitta interna dell'OM al Velodrome contro il Nantes che si è imposto col punteggio di 0-2 ha fatto crollare le ambizioni della squadra dell'ex tecnico del Sassuolo. E in Francia qualcuno inizia a pensare che forse non sia adatto per questo ruolo.

Su tutti Christophe Dugarry ex campione del mondo con la Francia nel 1998 che nel corso del programma "Rothen s'enflamme" trasmesso ieri sera su RMC si è espresso in modo molto chiaro e sicuramente duro nei confronti dell'allenatore italiano: "Non si rendeva conto che la sua squadra non avrebbe avuto energie – ha spiegato dopo il ko del Marsiglia -. Tu sei l'allenatore dell'OM. Non so cosa stia facendo, è completamente perso, non capisce niente". Dugarry ha espresso dubbi nei confronti della sua conduzione tecnica ma anche delle capacità di allenatore dello stesso De Zerbi giudicato poco esperto da Dugarry per guidare un club glorioso come il Marsiglia.

"Sono tutti pessimi e disastrosi – ha tuonato Dugarry riferendosi poi ai giocatori -. È l'inizio della stagione, di solito sei contento di giocare una partita, lo stadio è pieno. Di solito dovresti affrontare un avversario minore sulla carta, ma ancora una volta, al Velodrome si rimettono tutti in carreggiata". L'analisi di Dugarry è dettagliata e si scaglia ancora su De Zerbi: "Non so cosa stia facendo quest'uomo, non capisco il suo sistema – prosegue -. Non schiera mai gli stessi giocatori due volte, o addirittura nella stessa posizione", si lamenta Christophe Dugarry.

In cinque partite, l'allenatore dell'OM ha schierato quattro diverse formazioni tattiche, a volte con Aubameyang da solo in attacco o Timothy Weah che si muoveva tra terzino destro e ala destra. Questo è stato subito notato: "Non capisco i cambiamenti, non so cosa stia facendo quest'uomo – aggiunge -. E ora ti dice che deve diventare uno psicologo. Smettila con la psicologia, amico! Hai sette assistenti, diventa un allenatore, è tutto ciò che ti chiediamo". Dugarry parla poi in generale di De Zerbi: "Gli è stata data l'opportunità, e anch'io ci credevo, di diventare un allenatore migliore, ma non va avanti – conclude -. È sopravvalutato, ha sempre allenato solo squadre mediocri. E mese dopo mese sta dimostrando di essere solo un allenatore mediocre".

De Zerbi sulla panchina del Marsiglia.

Secondo Dugarry dunque il Marsiglia avrebbe bisogno di un allenatore diverso in panchina: "Hanno bisogno di qualcuno che capisca di calcio, qualcuno che abbia altre intuizioni dal punto di vista tattico, che faccia sostituzioni mirate durante la partita". In qualche modo Dugarry poi cerca di ammorbidire il suo giudizio: "De Zerbi ha una chance straordinaria, 5 sconfitte e 2 pareggi, ma è ancora in corsa, tutto può ancora succedere. È ancora in Champions League ma sono ancora molto preoccupato per questo allenatore".