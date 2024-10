video suggerito

Due no di Cambiaso al Real Madrid per gennaio: resta alla Juve nonostante la corte dei Blancos Cambiaso non sarà il sostituto di Carvajal al Real Madrid: il giocatore e la Juventus hanno rifiutato la proposta iniziale dei Blancos che dovranno virare su un altro profilo.

A cura di Ada Cotugno

Al momento non c'è cifra che tenga per portare Andrea Cambiaso via dalla Juventus. L'esterno bianconero ha resistito addirittura al corteggiamento del Real Madrid che avrebbe voluto ingaggiarlo nel prossimo mercato di gennaio per sostituire l'infortunato Carvajal, fuori per il resto della stagione. La piste più calde portano a lui e ad Alexander-Arnold del Liverpool, ma in questo momento l'italiano ha chiuso la porta per ogni possibile trasferimento.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore avrebbe risposto con un secco "no" per due volte al Real Madrid che stava cominciando a fare più di qualche pensiero verso di lui. Da diverse settimane era nel mirino degli osservatori ma in questo momento nel suo futuro non si prevedono trasferimenti che possano allontanarlo da Torino, anche in virtù del rinnovo di contratto fino al 2029.

Cambiaso rifiuta il Real Madrid

L'affare non si farà, almeno non nella prossima sessione di calciomercato. Gli spagnoli sono alla ricerca di un esterno che possa sostituire Carvajal dopo il bruttissimo infortunio che lo ha messo fuori dai giochi per tutta la stagione: serve necessariamente un profilo pronto, in grado di essere titolare in Liga e in Champions League fin da subito. La scelta, oltre che su Alexander-Arnold, è ricaduta anche su Cambiaso che di certo non è un nome nuovo per il Real Madrid.

I blancos lo osservano da tempo ma non potranno contare su di lui per la seconda metà della stagione. Sia dal giocatore che dalla Juventus sono arrivati due rifiuti per la proposta iniziale e la trattativa non andrà oltre. Non è la prima volta che qualcuno cerca di scippare il giocatore ai bianconeri: in estate la società aveva detto di no alla ricca offerta dell'Aston Villa che avrebbe voluto versare 35 milioni di euro per il suo cartellino, garantendo al giocatore un quinquennale a cifre molto interessanti. Ma al momento non c'è nessuna squadra che possa convincere Cambiaso, deciso più che mai a diventare una delle bandiere del club.