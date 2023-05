Drogba scrive a Osimhen dopo lo scudetto del Napoli: “Dalle strade della Nigeria ai libri di storia” Victor Osimhen è stato uno dei grandi protagonisti dello Scudetto del Napoli, ed è anche il capocannoniere della Serie A. Riceve complimenti da ogni parte del mondo il nigeriano, che è stato elogiato pure dal suo idolo di gioventù Didier Drogba.

Il Napoli ha conquistato lo scudetto dopo 33 anni, il terzo titolo di sempre dei partenopei ha tante firme e tanti protagonisti. Ma nel calcio, si sa, chi segna si prende in automatico la copertina. E il Napoli ha pure il capocannoniere della Serie A, che è Victor Osimhen, che oltre ad aver mostrato tutto il suo grande valore in questa stagione ha aggiunto un messaggio che non dimenticherà: quello del suo idolo, Drogba, che lo ha voluto celebrare sui social network.

Osimhen e Kvaratskhelia. I gemelli del gol di Spalletti. Victor già c'era nelle due stagioni precedenti, ma non è riuscito a viverle senza problemi fisici. Quest'anno ha fatto vedere anche ai più scettici di essere un fenomenale attaccante. Un bomber vero, un trascinatore in campo e fuori. Idolo della città, e della tifoseria. In città si vendono le copie delle sue mascherine e in suo onore hanno creato pizze, panini, torte, mimose, uova di Pasqua e molto altro.

Con 23 gol è il capocannoniere della Serie A, ed è favorito per mantenere lo scettro su Lautaro Martinez (l'unico inseguitore, che però a quattro giornate dal termine ha realizzato 4 gol in meno). La rete siglata alla Fiorentina ha fatto aumentare il suo bottino e ha riportato il Napoli al successo in casa, nel giorno della grande festa, nella quale il nigeriano ha avuto un ruolo da grande protagonista.

Sta facendo incetta di complimenti e riconoscimenti, e si può dire che è solo all'inizio. Quello che ha ricevuto via social da Didier Drogba di sicuro è stato uno dei più graditi da Osimhen, che ha sempre detto di avere l'ivoriano come modello e idolo assoluto.

L'ex bomber del Chelsea ha postato sui social una bella foto in cui si vede proprio il momento in cui Osimhen viene chiamato al centro del campo e ha soprattutto scritto: "Victor Osimhen, dalle strade della Nigeria ai libri di storia. Congratulazioni fratello, a te e al tuo club".

A stretto giro il capocannoniere del Napoli ha risposto a Drogba: "Ti ringrazio leggenda". Considerato tutto si può solo immaginare la grande emozione e la gioia di Osimhen.