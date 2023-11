Dove vedere Spagna-Georgia in TV, le partite delle Qualificazioni agli Europei 2024 in programma oggi Spagna-Georgia è l’ultima partita della Roja nelle qualificazioni per EURO 2024: la selezione di De La Fuente è già qualificata e scende in campo domenica 19 novembre 2023 alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Vito Lamorte

Prosegue l'ultima giornata di gare per le qualificazioni a EURO 2024. Nel programma di domenica 19 novembre 2023 la Spagna già qualificata ospiterà la Georgia allo stadio José Zorrilla di Valladolid con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Sky.

La Roja nell'ultima uscita ha battuto Cipro a domicilio per 3-1 con le reti di Yamal, Oyarzabal e Joselu ma deve fare l'ultimo sforzo per prendersi il primo posto, perché la Scozia ospita la Norvegia e proverà a prendersi i 3 punti per insidiare la selezione di De La Fuente. Spagnoli e scozzesi sono già qualificate ma bisognerà decidere la classifica del gruppo A. Nel pomeriggio si conclude il gruppo G l'Ungheria già qualificata ospita il Montenegro e vuole prendersi la prima piazza ma Stevan Jovetić & co puntano al secondo posto occupato dalla Serbia che sfida la Bulgaria.

Alle ore 18 si chiude anche il gruppo F con il Belgio che gioca con l'Azerbaijan mentre la Svezia scende in campo con l'Estonia. A completare il programma ci sono i match del gruppo J e alle ore 20.45 il Portogallo, già certo della prima posizione, che ospita l'Islanda mentre la Slovacchia seconda sarà di scena in Bosnia. Chiude il turno liechtenstein-Lussemburgo.

Spagna-Georgia, dove vederla in TV e in streaming

La Spagna affronta la Georgia per l'ultima sfida delle qualificazione per gli Europei e con il pass già in tasca. Si gioca alle ore 20.45 e la partita verrà trasmessa in diretta TV da Sky, con canale di riferimento Sky Sport (252 del satellite). Telecronaca di Riccardo Gentile. Tutte le altre gare inserite nel calendario odierno, ovvero Serbia-Bulgaria, Ungheria-Montenegro, Belgio-Azerbaijan, Svezia-Estonia, Bosnia Erzegovina-Slovacchia, Liechtenstein-Lussemburgo, Portogallo-Islanda e Scozia-Norvegia saranno trasmesse su Sky Sport Calcio a partire dalle 18:00 e le 20:45 con Diretta Gol Euro 2024.

Le gare di qualificazione ai prossimi Europei saranno trasmesse anche in diretta streaming per gli abbonati a Sky attraverso la app di Sky Go. Un'altra possibilità è Now, che si può attivare la visione dell'evento previo pagamento del pass sport previsto.

Le partite di qualificazioni agli Europei 2024: il programma

Il programma delle partite di domenica 19 novembre 2023 valido per le qualificazioni a Euro 2024.