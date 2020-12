Sassuolo-Milan è un partita valida per il 13° turno della Serie A 2020/2021. La gara tra i neroverdi di Roberto De Zerbi e i rossoneri di Stefano Pioli si gioca domenica 20 dicembre 2020 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con calcio d'inizio fissato per le ore 15.00. La capolista del torneo nazionale vuole continuare a stupire ma dovrà fare i conti con Domenico Berardi e Co. che non hanno nessuna intenzione di lasciare le zone alte della classifica. Si tratta di una partita tra due formazioni che amano giocare in maniera offensiva e che promette gol e spettacolo.

I rossoneri, dopo la gara pareggiata contro il Genoa, potrebbero ritrovare Ibrahimovic almeno in panchina e cercheranno di tenere a bada le inseguitrici. Il Sassuolo di De Zerbi nel turno infrasettimanale ha pareggiato a Firenze: i neroverdi vogliono dare continuità ai risultati positivi e cercare di restare in mezzo al gruppo della squadre che si giocheranno un posto in zona Uefa.

Sassuolo-Milan, dove vederla in TV

La diretta streaming di Sassuolo-Milan

La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 14:00. Si può vedere la partita di Reggio Emilia anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.