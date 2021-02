Roma-Milan è la partita di cartello della 24sima giornata del campionato di Serie A: si gioca oggi, domenica 28 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Roma – Milan mette in palio punti pesanti che possono ridisegnare i rapporti di forza in classifica: da un lato i giallorossi di Fonseca, in corsa per un posto in Champions, dall'altra i rossoneri di Pioli che – dopo la sconfitta pesante nel derby – non può permettersi passi falsi per restare in cosa scudetto e alle costole dell'Inter.

Ecco tutte le informazioni necessarie su dove vedere Roma – Milan in diretta TV e streaming.

Roma-Milan, dove vederla in TV

Roma – Milan di Serie A, in programma oggi 28 febbraio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, è visibile in esclusiva su Sky per gli abbonati. I canali TV che trasmettono la partita sono Sky Sport 1 (numero 201 del satellite; 382 e 482 del digitale terrestre oppure 372 e 472 per la versione in HD), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere in streaming Roma-Milan

Per chi volesse vedere Roma-Milan in diretta streaming le opzioni a disposizione sono quelle abituali. Si potrà convertire il segnale della connessione a internet sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) sia mobili (smartphone, notebook, tablet) collegandosi alla app Sky Go (fruibile sempre previo abbonamento). C'è ancora un'opportunità: collegarsi al sito Now Tv. Il servizio non è gratuito ma attivabile previo pagamento anche del singolo evento desiderato.