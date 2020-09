Parma-Napoli è l'anticipo della domenica della 1a giornata di Serie A. Fischio d'inizio in orario alle 12.30 allo stadio Bentegodi dove potranno entrare 1000 tifosi. La squadra di Gattuso vuole iniziare nel migliore dei modi la stagione, contro gli emiliani che nella scorsa stagione sono stati una vera e propria bestia nera con due sconfitte in altrettanti confronti. Grande curiosità per la formazione del nuovo allenatore Liverani che ha raccolto l'eredità di D'Aversa. Ecco come vedere la partita che sarà trasmessa su DAZN in TV e in diretta streaming.

Parma-Napoli dove vederla in TV

Parma-Napoli sarà trasmessa da DAZN. Sarà possibile assistere al lunch-match domenicale in TV sulle Smart Tv collegandosi attraverso una connessione internet all'app della piattaforma streaming (sottoscrivendo l'abbonamento oppure pagando il ticket per il singolo evento). Il confronto tra Parma e Napoli sarà visibile anche in TV su Sky e in particolare sul canale DAZN 1 (209) per gli abbonati dell'emittente satellitare che hanno aderito all'accordo Sky-DAZN. La telecronaca di Parma-Napoli sarà di Stefano Borghi con il commento tecnico di Roberto Cravero.

La diretta streaming di Parma-Napoli

Parma-Napoli dunque sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Per seguirla su dispositivi portatili e computer basterà collegarsi all'applicazione della piattaforma. Anche gli abbonati a Sky potranno seguire l'anticipo delle 12.30 della prima giornata di Serie A sfruttando l'app SkyGo sul canale DAZN1. Si potrà anche collegare poi il computer al televisore usufruendo di un cavo ad alta definizione o altri dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.