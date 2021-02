Napoli-Juventus è una partita valida per il 22° turno di campionato di Serie A ed è in programma sabato 13 febbraio alle 18.00. La gara si disputerà allo Stadio di Napoli, "Diego Armando Maradona" e sarà trasmessa in esclusiva e per i soli abbonati sulle reti satellitari di Sky. E' il momento più importante del sabato calcistico di un turno che si concluderà solamente lunedì sera con la partita tra Verona e Parma.

Il Napoli arriva da un momento molto difficile: in campionato ha perso terreno dalle prime, Rino Gattuso è sotto osservazione e anche l'esito della sfida alla Juventus, determinerà la situazione dell'allenatore al quale De Laurentiis ha dato una settimana per cercare di convincere che il suo mandato non sia al termine. Per la Juventus, la situazione è opposta: c'è grande euforia a Torino, grazie al netto successo sulla Roma che ha confermato il terzo posto in classifica subito dietro a Inter e Milan. La Juventus è in piena corsa, con una gara in meno da disputare, e un successo contro gli azzurri di Gattuso permetterebbe a Pirlo di dare un ulteriore segnale fortissimo al campionato.

Napoli-Juventus, dove vederla in TV

Juventus-Napoli è una partita che verrà trasmessa in cronaca diretta, integrale ed esclusiva ai soli abbonati Sky. E' la televisione satellitare, infatti, ad avere i diritti dell'incontro in programma sabato pomeriggio a partire dalle 18.00, valido per il 22° turno di Serie A. La partita, che si disputa al "Diego Armando Maradona", sarà visibile solo dietro pagamento, criptata per tutti i non abbonati.

La diretta streaming di Napoli-Juventus

Per chi non volesse o potesse usufruire della cronaca in diretta ed in esclusiva sui canali televisivi di Sky, Juventus-Napoli sarà usufruibile anche online. Per la diretta streaming sul web ci si deve avvalere della applicazione di Sky, SkyGo, per poterla vedere sui propri pc o netbook. C'è la possibilità anche di seguire la partita attraverso il mobile, smartphone e tablet. Servirà però sempre essere abbonati al servizio a pagamento.