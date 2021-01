Si ritorna in campo in questo 2021 e lo si fa anche con Juventus-Udinese, partita valida per la 15a giornata di Serie A che si disputa domenica 3 gennaio. Un programma ricchissimo che su apre con Inter-Crotone alle 12.30 e prosegue con il posticipo serale allo JStadium in una sfida tutta bianconera con fischio di inizio alle 20.45.

La Juventus di Andrea Pirlo riparte da un finale di 2020 un po' deludente in campionato, per colpa anche della giustizia sportiva che ha rivisto la sentenza su Juve-Napoli togliendo la vittoria a tavolino ai bianconeri e decidendo di giocare la gara contro i partenopei. In questo modo, la Juventus ha perso 3 punti in classifica e la pesantissima sconfitta interna contro la Fiorentina ha aumentato il divario dalle due squadre in fuga, Inter e Milan, relegando per la prima volta i bianconeri ai margini della Zona Europa.

L'Udinese sta faticando oltremodo a trovare continuità: prima della pausa invernale, i friulani hanno trovato solo 5 punti nelle ultime 4 partite con il capitombolo interno nell'ultima gara del 2020 in casa, contro il Benevento. La classifica è al momento incolore con 4 vittorie, sei sconfitte e 3 pareggi. Una successo di prestigio contro la Juventus avrebbe il significato di una nuova partenza positiva.

Juventus-Udinese, dove vederla in TV

Juventus-Udinese fa parte del pacchetto di partite di cui Sky detiene i diritti per la Serie A e domenica 3 gennaio 2021 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma satellitare. Canale dedicato il 209, usufruibile solamente agli abbonati al servizio, che potranno godersi anche ampi pre e post partita con collegamenti e interviste dal campo e dallo studio.

La diretta Streaming di Juventus-Udinese

La diretta streaming di Juventus-Udinese, partita valida per il 15° turno di Serie A, sarà usufruibile solamente agli abbonati al servizio Sky. Fondamentale, scaricare la applicazione dedicata, SkyGo che permette di connettersi alla diretta per i device, tablet o smartphone. Al pc si potrà accedere andando sul sito ufficiale del satellite e inserirsi con il proprio abbonamento al servizio mobile di SkyGo. Oppure, sempre dietro abbonamento, usufruire del servizio messo a disposizione di NowTV