Sabato 26 settembre 2020 la seconda giornata di Serie A propone come secondo anticipo il match tra Cagliari e Lazio. I rossoblù di Eusebio Di Francesco nel primo incontro hanno pareggiato in casa del Sassuolo per 1-1 e cercano la prima vittoria stagionale mentre i biancocelesti di Simone Inzaghi scenderanno in campo per la prima volta in questa nuova annata calcistica dopo il rinvio della sfida con l'Atalanta, che verrà recuperata il 30 settembre. C'è grande attesa per vedere all'opera i capitolini, che lo scorso anno erano stati i rivali più agguerriti della Juventus per lo Scudetto ma dopo il lockdown avevano messo in mostra molti problemi di tenuta fisica e mentale. Per la squadra di Inzaghi si tratta di un test importante anche in vista del recupero, che sarà subito uno scontro diretto per la zona Champions League. Cagliari-Lazio sarà il secondo anticipo della 2a giornata: prima della sfida della Sardegna Arena scenderanno in campo Torino e Atalanta, che apriranno il secondo turno.

Cagliari-Lazio, dove vederla in TV

La partita tra Cagliari e Lazio si disputerà sabato 26 settembre 2020 alla Sardegna Arena con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. L'anticipo della verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Serie A, sul canale Sky Calcio 252.

La diretta streaming di Cagliari-Lazio

Cagliari-Lazio si potrà essere seguita anche in diretta streaming. Innanzitutto con l'app di Sky-Go sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet): scaricando la app di Sky si potranno vedere tutti i contenuti che riguardano il match anche grazie al collegamento con il pre-partita dalle ore 17:00. Si può vedere la partita di Cagliari anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.