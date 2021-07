Italia-Spagna non si disputerà allo stadio Olimpico di Roma (dove la Nazionale ha disputato le 3 gare in calendario della fase a gironi) ma al Wembley Stadium di Londra, scelto come sede della Final Four degli Europei 2021. Azzurri e Furie Rosse hanno avuto un cammino differente negli Europei e arrivano alla sfida decisiva in buona condizione nonostante infortuni (in particolare, Spinazzola per la Nazionale di Mancini) e dispendio di energie.

Filotto di successi per la Nazionale che, a partire dagli incontri nel Gruppo A superato da prima in classifica, ha avuto finora un percorso netto avendo vinto tutti i match in programma contro Turchia, Svizzera e Galles nel girone, Austria negli ottavi (ma ai supplementari), Belgio nei quarti. Una vittoria (Slovacchia) e due pareggi (Svezia, Polonia) per la Spagna che nel Girone E s'è qualificata come seconda superando ai calci di rigore prima la Croazia (ottavi) e poi la Svizzera (quarti).

Euro 2020, in quale stadio si gioca Italia-Spagna per le semifinali

È il Wembley Stadium di Londra la cornice nella quale Italia e Spagna si sfidano per l'accesso alla finalissima. A differenza delle partite precedenti, quando la capienza è stata limitata a 22.500 spettatori nel rispetto delle restrizioni Covid, per le gare decisive è previsto un afflusso maggiore di sostenitori: sono 60 mila quelli accolti, di questi però solo una parte molto esigua sono italiani e spagnoli. Si spiega anche così la singolare campagna di comunicazione della federazione iberica che ha provato ad accattivarsi le simpatie del pubblico d'Oltremanica.

Oltre ai 125 biglietti riservati alla Figc, sono 6.400 i biglietti riservati ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area, che comprende il Regno Unito e anche l'Irlanda. Non ci saranno voli verso l'Inghilterra sia per le norme sulla quarantena sia per la preoccupazione della diffusione della variante delta del coronavirus, la cui recrudescenza preoccupa il governo inglese e l'Europa.

Il Wembley Stadium è una delle strutture più sfruttate degli Europei: oltre ad aver ospitato le 3 gare del girone dell'Inghilterra (Croazia, Scozia e Repubblica Ceca) è stato teatro dei due ottavi e in calendario anche la Final Four con le semifinali e la finale, prevista per l’11 luglio.

Perché l'Italia non gioca a Roma allo stadio Olimpico

L'impianto della Capitale ha ospitato le tre partite della fase a gironi degli Azzurri che hanno beneficiato del fattore campo grazie alla mancata qualificazione dell'Azerbaijan agli Europei. Le sedi prefigurate del Gruppo A erano Roma e Baku e l'assenza della selezione azera ha regalato questo piccolo vantaggio alla squadra di Roberto Mancini per la parte iniziale del torneo. Diversamente, avrebbe giocato almeno una volta nell'Olympic Stadium distante 51 ore di viaggio (poco più di 4 ore se il trasferimento avviene in volo) e circa 4 mila e 500 chilometri dal nostro Paese. L'Italia non ha giocato più all'Olimpico in virtù del sorteggio predefinito in tabellone. L'ultimo ostacolo verso la finalissima passa per Londra.