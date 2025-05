video suggerito

Douglas Luiz si sfoga ancora, è un messaggio alla Juve: “Mi manca l’Aston Villa, mi manca tutto” Douglas Luiz si sfoga ancora e lancia un nuovo messaggio alla Juventus: “Mi manca l’Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Douglas Luiz continua a far parlare di sé ma non per le prestazioni in campo. Il centrocampista brasiliano della Juventus è stato utilizzato pochissimo da Igor Tudor e prima con Thiago Motta è stato molto discontinuo ma nelle ultime settimane si è reso protagonista di alcune dichiarazioni sui social che sono sembrati un vero e proprio attacco verso la società bianconera.

"Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore". Queste le parole di Douglas Luiz durante una live su Twitch mentre rispondeva alle domande dei followers: il calciatore brasiliano non si è nascosto e ha parlato con nostalgia dei Villans e della Premier League.

Douglas Luiz si sfoga, è un messaggio alla Juve: "Mi manca tutto"

Quello di Douglas Luiz sembra un vero e proprio messaggio nei confronti della Juventus dopo le parole spese qualche giorno fa in cui faceva riferimento alle difficoltà di avere continuità. Sempre in una live, rispondendo alla domanda di un tifoso ("Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?"), il calciatore brasiliano si era espresso in maniera molto dura: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la pre-season e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League".

Leggi anche Lo Spezia rovina la festa del Pisa di Inzaghi: per il ritorno in Serie A manca ancora un punto

Anche in merito agli infortuni Luiz utilizzò parole molto forti: "Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!".

In pochi giorni Douglas Luiz ha esternato tutto il suo malessere e queste parole faranno molto discutere in casa Juventus.