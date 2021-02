Prima la rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku nel derby poi la lite furibonda (con tanto di insulti) tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Le ultime partite di Coppa Italia sono passate alla storia più per vicende di ‘cronaca' che per prodezze tecniche dei protagonisti. Il faccia a faccia tra i bomber di Milan e Inter ha occupato la scena per qualche tempo, finendo in secondo piano rispetto all'episodio – altrettanto scoppiettante – avvenuto a Torino. Nell'uno e nell'altro caso la Procura Federale ha deciso di aprire un'indagine per avere ben chiari i contorni della vicenda.

Douglas Costa, che dalla Juventus è stato ceduto in prestito al Bayern Monaco, ha osservato da lontano quanto successo a margine della semifinale di ritorno tra bianconeri e nerazzurri. In una ‘stanza' sul social network ClubHouse s'è lasciato andare a un commento di tenore differente rispetto alla media di quelli espressi a censura di un brutto spettacolo per il calcio italiano. "Bella storia… – ha ammesso l'esterno brasiliano -. Non mi piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi". Cosa intenda lui per bello a vedersi è tutto da capire… con ogni probabilità si riferiva alla tensione e all'agonismo che spesso giocano brutti scherzi. E lui ne sa qualcosa per la squalifica che prese per lo sputo al calciatore del Sassuolo.

Da Torino a Milano, cambia la location ma il copione non risparmia colpi di scena ancora una volta per il corredo accessorio degli episodi che hanno fatto discutere. Douglas Costa risponde divertito alla domanda sulla rissa che vide, l'uno di fronte all'altro, occhi negli occhi, lo svedese e l'attaccante belga. "Chi vince in una rissa? È una bella domanda – ha aggiunto l'esterno del Bayern, neo campione del mondo con il club bavarese – ma penso Ibrahimovic".