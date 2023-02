Dopo Jankto, il coming out di Lisa Boattin e Linda Sembrant: “La nostra relazione è nata alla Juve” Dopo il coming out dell’ex Udinese, le due calciatrici della Juventus Women hanno pubblicato un video in cui hanno rivelato la loro vita di coppia: “L’amore ti fa sentire libero, ognuno si deve sentire bene con se stesso”

A cura di Alessio Pediglieri

Il coming out effettuato nella mattina di lunedì 13 febbraio da parte dell'ex centrocampista di Udinese e Sampdoria Jakub Jankto ha scoperchiato il vaso di Pandora su uno degli ultimi tabù che persiste oramai da troppo tempo nel mondo del calcio: l'omosessualità. Così, il calciatore ceco è stato il primo giocatore professionista di altissimo livello a professare apertamente il proprio orientamento: "Perché non voglio più nascondermi".

Una frase che fa parte del video pubblicato sui social media e che è diventato immediatamente virale, ricevendo sostegno da tutto il mondo del pallone, a partire dal suo attuale club, lo Sparta dove è in prestito dal Getafe, fino ad altri giocatori e ai tifosi. Una scelta decisamente non facile, vista la reticenza che da sempre vige come una cappa attorno al calcio, ma fortemente sentita. Quasi a liberarsi di un peso con cui non riusciva più a convivere e per dare un messaggio fortissimo a tutti coloro che non sono ancora riusciti a trovare la stessa forza: "Questo non è uno scherzo, lo scopo di questo video è incoraggiare altri", è la frase conclusiva non messa di certo a caso.

E nello stesso giorno in cui il coming out di Jankto fa parlare, giustamente, più di un gol in una finale mondiale, arrivano altri segnali fortissimi d'apertura come il messaggio pubblicato poche ore dopo due calciatrici della Juventus Women, che hanno dichiarato in un video pubblicato via social dagli account ufficiali bianconeri, la loro relazione. Si tratta di Lisa Boattin e Linda Sembrant che hanno raccontato parte del loro rapporto di coppia nato grazie al calcio, spiegandone la naturalezza di un sentimento che non può né deve essere taciuto: "Ognuno deve sentirsi bene con se stesso. La nostra relazione è iniziata grazie al calcio, qui alla Juventus. Insieme abbiamo condiviso tante emozioni. L’amore ti fa sentire vivo e ognuno deve essere libero di essere quello che è e sentirsi bene con se stesso".

Sull’esperienze vissute insieme Sembrant ha poi raccontato: “La mia seconda stagione alla Juventus abbiamo fatto un grande campionato, ma io mi sono fatta male al ginocchio. Quando la squadra ha alzato il trofeo io ero al letto in ospedale, prima dell’operazione". Un momento ben impresso nella mente di Boattin che ha confermato: “E' stato un momento bellissimo e molto significativo per lo Scudetto, ma contemporaneamente triste perché sapevo che lei stava entrando in sala operatoria".