Donnarumma spiega sulla TV del Venezuela perché era sicuro di parare il rigore: ridono tutti Nel post partita di Italia-Venezuela Gigio Donnarumma è stato ospite della Vinotinto TV dove insieme a Rincon ha parlato del rigore parato dopo pochi minuti dall'inizio dell'amichevole. Dando vita ad un siparietto divertito e divertente.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia ha battuto il Venezuela nell'amichevole americana di giovedì sera, grazie ai gol di Mateo Retegui che ha siglato la doppietta risolutiva. Ma il successo azzurro è passato anche attraverso i guanti e le parate di Gigio Donnarumma, autore di un intervento perfetto sul rigore iniziale sbagliato da Rondon sullo 0-0. Un episodio su cui lo stesso portiere della Nazionale è ritornato, ospite della Vinotinto TV nel post partica, regalando un divertente siparietto con Rincon.

Una amichevole che poteva trasformarsi in una partita della elusione e delle polemiche quando dopo solo tre minuti di gioco Buongiorno ha commesso un evidente ed ingenuo fallo nella propria area regalando il penalty ai sudamericani. L'occasione più ghiotta che però Rondon ha fallito dagli undici metri facendosi ipnotizzare da Donnarumma: il portiere del PSG ha così sfatato anche uno dei suoi tabù azzurri, riuscendo a parare il suo primo rigore nei 90 minuti di gioco con la maglia della Nazionale.

Poi, le reti di Retegui che hanno ovviato anche ad un'altra leggerezza difensiva, con il retropassaggio errato di Bonaventura per il momentaneo 1-1 del Venezuela, fino alla reazione decisiva degli uomini d Spalletti nel finale. Così la vittoria è andata all'Italia che ha bagnato nel modo migliore la prima sfida in assoluto al Venezuela e nel post partita, il canale televisivo della Vinotinto ha voluto avere tra i suoi ospiti proprio il capitano azzurro Gigio Donnarumma. Argomento? Ovviamente il rigore parato.

Un siparietto simpatico agevolato anche dalla presenza di Rincon, icona venezuelana e dal lungo trascorso in Serie A tra Torino, Juve, Genoa, Sampdoria, che ha agevolato il confronto parlando in italiano, coinvolgendo tutti i presenti: "L'ho studiato bene eh!?" ha risposto un prontissimo Donnarumma scatenando l'ilarità generale, "sono stato bravo?" ha poi subito aggiunto tra le risate generali mentre il centrocampista traduceva in venezuelano il pensiero di Gigio.

Poi, Donnarumma coinvolto nel clima divertito e leggero in diretta TV ha poi chiesto: "E' la prima volta che noi incontriamo ufficialmente il Venezuela, vero, bella storia?". "Sì, è vero" ha risposto Rincon, "purtroppo… speriamo che facciamo qualche amichevole in più…" aprendo a nuovi scenari futuri. "Magari ai gironi dei mondiali 2026… sarebbe bello". Sì, basta che Donnarumma e l'Italia si ripetano anche in chiave Mondiale.