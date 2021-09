Donnarumma ce l’ha fatta: esordio in Champions, sarà titolare in PSG-Manchester City Gigio Donnarumma finalmente è titolare in Champions League. Dopo aver fatto panchina contro il Bruges, e in diverse partite di Ligue 1, il numero 1 della Nazionale dell’Italia, sarà schierato dal primo minuto da Pochettino in Paris Saint Germain-Manchester City. Donnarumma farà il suo esordio in Champions League.

A cura di Alessio Morra

Ha fatto tanta panchina fin qui, ma nella partita più importante di questo avvio stagione Gigio Donnarumma sarà titolare. Pochettino infatti ha deciso di schierarlo dal primo minuto nel match con il Manchester City della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita importante per le sorti del girone e contro la squadra guidata da Guardiola, finalista nella passata edizione di Champions. Ma una partita storica per il numero uno dell'Italia che al Parco dei Principi vivrà il suo esordio in Champions League.

Esordio in Champions in Psg-Manchester City

251 partite disputate con il Milan, già 36 con la Nazionale, a soli 22 anni. Un Europeo vinto da protagonista per Donnarumma, che però finora non ha mai giocato nemmeno un minuto in Champions League. Ora lo farà in un match tanto atteso dagli appassionati quello tra Psg e Manchester City, in cui tornano a sfidarsi Pochettino e Guardiola, la rivincita della semifinale di Champions della scorsa primavera, un match in cui abbonderanno i campioni e tra questi c'è anche Donnarumma.

Contro il Manchester City Donnarumma giocherà la terza partita con il Psg

Mugugni negli ultimi giorni, rumors, spifferi parlavano di un Donnarumma scontento per quest'avvio di stagione. Sapeva di non avere vita facile in avvio, l'ex Milan per via degli Europei si è aggregato tardi alla rosa, ma non pensava di guardare dalla panchina una serie di partite di Ligue 1 e soprattutto la prima partita di Champions, quella con il Bruges. Appena due le partite da titolare per Donnarumma (contro le sei di Navas). Ora ha la chance di far vedere tutto il suo talento, in una notte di Champions, in una partita che tutti i calciatori vorrebbero giocare.