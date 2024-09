video suggerito

Donnarumma ancora senza guanti allacciati al gol di Barcola in Francia-Italia: la protesta con l'arbitro Il gol subito da Barcola dopo appena 14 secondi dall'inizio del match in Francia-Italia di Nations League manda su tutte le furie Gigio Donnarumma: al fischio dell'arbitro era ancora fuori dal campo e quando si è trovato a fronteggiare l'attaccante francese non aveva ancora i guanti allacciati.

A cura di Michele Mazzeo

Inizio shock per l'Italia nel primo match della Nations League 2024-2025 in casa della Francia. Passano appena dieci secondi dal calcio d'avvio e una sciagurata disattenzione di Di Lorenzo regala il pallone a Bradley Barcola che tutto solo si presenta davanti a Gigio Donnarumma battendolo agevolmente e portando così in vantaggio i padroni di casa. Subito dopo il gol però il portiere azzurro si è precipitato a protestare con l'arbitro svizzero Sandro Scharer urlando più volte: "Mi dovevi aspettare! Mi dovevi aspettare".

Inizialmente non se ne capisce il motivo che poi però viene fuori grazie alle riprese delle telecamere personalizzate RAI. Come di consueto, prima di prendere posto tra i pali, l'estremo difensore azzurro era andato a salutare un membro dello staff di Luciano Spalletti per poi tornare lentamente tra i pali per completare le ultime operazioni pre-partita, nello specifico allacciarsi i guanti.

Nulla di strano se non fosse che, quando Donnarumma era ancora fuori dal campo, il direttore di gara ha dato il fischio d'inizio senza eseguire il consueto check con i due portieri (di solito l'arbitro aspetta di ricevere l'ok da parte dei due estremi difensori prima di dare il via al match). A quel punto Donnarumma prende il suo posto tra i pali senza aver ancora allacciato i guanti, operazione che non riuscirà a completare se non dopo aver subito il gol da parte di Barcola che valeva il momentaneo 1-0 per la Francia dopo appena 14 secondi di gioco.

Da qui le proteste, inutili, da parte del capitano azzurro che si è trovato dunque ad iniziare il match quando ancora si trovava fuori dal terreno di gioco e, anche e soprattutto a causa del clamoroso errore di Di Lorenzo, a dover fronteggiare la prima azione offensiva della squadra avversaria condotta dal suo compagno di squadra al PSG senza aver avuto ancora il tempo di sistemarsi i guanti. E da qui anche il rammarico espresso nei confronti dell'arbitro che, evidentemente, con il calcio d'inizio a favore dell'Italia, come tutti, Donnarumma compreso non si aspettava che dopo appena 14 secondi il portiere azzurro fosse chiamato in causa.