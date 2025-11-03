Calcio
Donadoni tornerà in panchina in Italia dopo cinque anni di assenza: non allena una squadra dal 2020

D’Angelo a un passo dall’esonero dallo Spezia, i liguri puntano sul clamoroso ritorno in Italia di Donadoni: ha allenato per l’ultima volta in Cina nel 2020.
A cura di Ada Cotugno
Dopo cinque anni Roberto Donadoni riprende in mano la sua carriera da allenatore e torna a lavorare in Italia. La sua ultima esperienza era stata sulla panchina del Bologna ma adesso farà un passo indietro, accettando una missione complicatissima in Serie B: sarà il nuovo allenatore dello Spezia, ultimo in classifica ed entrato in una crisi di risultati che fa presagire già il destino peggiore. L'accordo è a un passo e manca soltanto la firma del contratto per l'ex commissario tecnico della Nazionale che non allena dal 2020.

Donadoni allo Spezia, non allena da cinque anni

L?indiscrezione di Matteo Moretto è clamorosa perché l'allenatore italiano era finito completamente fuori dai radar di qualsiasi squadra. La sua ultima esperienza è stata in Cina, allo Shenzhen, ed è durata esattamente un anno prima dell'esonero causato dai risultati poco soddisfacenti che ha trovato. Da quel momento non ha più trovato una squadra, ma dopo cinque anni è pronto a rimettersi in gioco in Serie B con una missione difficilissima.

La sua prima avventura dal 2020 sarà allo Spezia, ultimo in classifica al pari della la Sampdoria con 7 punti in 11 giornate. un bottino misero che fa già pensare alla retrocessione alla fine della stagione e che nelle prossime ore costerà il posto a Luca D'Angelo: l'ultimatum è la partita contro il Bari di venerdì prossimo, ultima occasione per raddrizzare la squadra, ma la società potrebbe decidere di cambiare prima e di presentarsi all'appuntamento già con il nuovo allenatore. I discorsi con Donadoni sono già stati aperti ed è tutto apparecchiato per un clamoroso ritorno in Serie B, dove la sua esperienza dovrà aiutare i liguri a risalire la classifica e a evitare la fine peggiore tra qualche mese.

