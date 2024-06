video suggerito

Domenech distrugge De Zerbi al Marsiglia: “Ma il problema non è il fatto che sia italiano” L’ex ct della Francia Domenech ha bocciato la scelta dell’Olympique Marsiglia di puntare su Roberto De Zerbi come nuovo allenatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è qualcuno che non approva il sempre più probabile arrivo di Roberto De Zerbi all'Olympique Marsiglia. Si tratta di Raymond Domenech, ex allenatore e commissario tecnico della Francia, che in passato ha fatto spesso parlare di sé per le sue dichiarazioni un po' oltre le righe. Il classe 1952 ha dimostrato di non gradire la scelta dell'OM, bocciando l'italiano.

Domenech bocca la scelta De Zerbi dell'Olympique Marsiglia

Per giustificarsi Domenech ha voluto specificare che la sua critica non è legata alla nazionalità di De Zerbi: in passato infatti l'allenatore francese ha sempre dimostrato di non gradire i rappresentanti del Belpaese, avendo anche il dente avvelenato per la finale dei Mondiali 2006, quando la sua Francia fu sconfitta proprio dagli azzurri.

Le parole di Domenech su De Zerbi al Marsiglia

Cosa ha detto Domenech su De Zerbi-Marsiglia? In primis il tecnico francese ha rivelato che per la guida dell'Olympique avrebbe preferito un altro profilo, ovvero l'ex calciatore Habib Beye: "C‘era un grande progetto da realizzare con Habib Beye. Era perfetto. Perché la società si sta ricostruendo. Anche con Beye non ci sono certezze, ma è inutile farci sognare con De Zerbi e pagando ingaggi incredibili". Il riferimento è al presunto stipendio del tecnico italiano, di circa 6 milioni lordi a stagione.

Leggi anche De Zerbi al Marsiglia, come è finito in un mese dalla Premier League al campionato francese

Domenech poi si è soffermato sulla carriera di De Zerbi, partendo dalle ultime stagioni al Brighton a conferma di un livello non da big: "Il Brighton come è finito negli ultimi campionati inglesi? È dietro a tutte le big". Poi l'affondo: "Il Brighton è come il Reims, quella è casa sua. Prima era al Sassuolo e ha trascorso solo un anno al Donetsk… Non ho nulla contro il fatto che sia italiano. Mi rendo conto che l'anno prossimo sarebbe finito 15° al Brighton ed è per questo che se n'è andato. Ma non dico che sia un cattivo allenatore".

Insomma non proprio il migliore dei benvenuto in Francia per De Zerbi che, in caso di fumata bianca, avrà uno stimolo in più a far bene, ovvero quello di smentire Domenech.