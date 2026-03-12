Doku scompare nel nulla durante Real Madrid-Manchester City, ma è solo un’illusione ottica

Il Manchester City ricorderà malvolentieri l'andata degli ottavi di finale di questa Champions League contro il Real Madrid: al Bernabeu i padroni di casa hanno vinto per 3-0 ipotecando quasi del tutto il passaggio ai quarti di finale, ma a fare clamore non è soltanto il risultato. Sui social è diventato virale un video in cui Jeremy Doku scompare completamente dall'inquadratura per qualche secondo per poi riapparire nello stesso punto, sempre con il pallone tra i piedi.

Non si tratta di magia e neanche di un trucco per disorientare gli avversari, ma è un fenomeno che si è visto soltanto in diretta televisiva perché è causato dalla tecnologia di sostituzione virtuale ed è legato alle pubblicità che scorrono sui tabelloni perimetrali proprio alle sue spalle che hanno creato un effetto ottico non visibile dallo stadio, ma che ha spopolato tra gli spettatori da casa.

Perché Doku è sparito dal campo

Il belga è un mago dei dribbling ma non fino a questo punto. Si trovava vicino alla linea di fondo davanti a Valverde e Alexander-Arnold quando a un certo punto, mentre cercava di superarli, è scomparso per una frazione di secondo dall'inquadratura facendo nascere fra i tifosi teorie su un presunto glitch. Doku è ricomparso come niente fosse, ma i video hanno fatto il giro del web perché nessuno riusciva a spiegarsi cosa fosse successo.

Non si tratta di un'allucinazione collettiva e la spiegazione è davvero molto semplice. Il fenomeno è stato causato dalla tecnologia di sostituzione virtuale (VRT), ossia quella che consente alle emittenti televisive di sovrapporre pubblicità personalizzate sui tabelloni perimetrali degli stadi. Cambiano in base alla regione in cui viene trasmessa la partita e i movimenti di Doku hanno interferito con i sensori digitali utilizzati per proiettare gli annunci virtuali. Il software in pratica lo ha incorporato, creando l'illusione che lo ha fatto sparire dal campo.