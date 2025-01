video suggerito

Diverse maglie del Real Madrid scompaiono nello spogliatoio del Deportiva Minera: festa rovinata Amara scoperta nel dopo partita di Copa del Rey tra Deportiva Minera e Real Madrid: la squadra merengue fa recapitare agli avversari tutte le maglie richieste come ricordo dell'appuntamento storico, ma ne spariscono quattro.

A cura di Paolo Fiorenza

Una festa rovinata dalla sparizione di quattro maglie del Real Madrid, che erano state riservate ai calciatori del Deportiva Minera come ricordo della storica partita di sedicesimi di Copa del Rey tra il blasonatissimo club blanco e la piccola squadra della regione di Murcia che milita nella Segunda Federación, ovvero la quarta divisione della piramide calcistica spagnola.

Lunedì scorso il Deportiva Minera ha vissuto un momento che difficilmente sarà dimenticato contro il Real Madrid, davanti agli spalti gremiti dell'Estadio Cartagonova. Il risultato contava il giusto, per la cronaca la squadra di Ancelotti ha vinto 5-0 e affronterà negli ottavi della competizione il Celta Vigo, ma per i giocatori locali era un appuntamento con qualcosa da mettere nel cassetto dei ricordi più preziosi e raccontare ai nipoti, possibilmente mostrando loro la mitica ‘camiseta' del Real ricevuta alla fine del match.

Il Real Madrid consegna maglie per tutti, i calciatori del Deportiva Minera scoprono che mancano quattro

Il Real Madrid ha fatto un gesto bellissimo comprendendo le aspettative degli avversari e ha chiesto un elenco delle maglie che desideravano. A quel punto i calciatori del Deportiva Minera hanno scelto quelle che volevano. Ma evidentemente la cosa è arrivata alle orecchie anche di qualcuno non esattamente mosso da nobili intenzioni: è accaduto che alcune delle magliette fatte avere dal Real sono scomparse.

L'amara sorpresa è arrivata quando dopo la fine della partita i calciatori della squadra murciana hanno cercato la maglia loro riservata nello scatolone che le conteneva: ebbene, ne mancavano quattro. Secondo quanto riportano i media locali, almeno quattro giocatori del Deportiva Minera sono rimasti senza la maglietta richiesta e altri quattro hanno dovuto prenderne una da un giocatore che non era quello che avevano scelto, per non restare a mani vuote in un evento per loro memorabile.