Disavventura per l’Inter dopo il Bayer, guasto all’aereo: la squadra ha trascorso la notte in Germania L’Inter ha dovuto trascorrere la notte in Germania per via di un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportare la delegazioni nerazzurra a Milano nella notte dopo la sfida di Champions col Bayer Leverkusen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter non è riuscita a centrare i tre punti contro il Bayer Leverskusen. La sconfitta in Germania è arrivata nei minuti finali consentendo alla squadra di Xabi Alonso di compiere un bel balzo in avanti nella classifica generale di Champions. E allora meglio voltare pagina per i nerazzurri che nel prossimo turno di campionato saranno impegnati contro la Lazio di Baroni reduce dal successo contro il Napoli al Maradona. Una partita importante per i nerazzurri che oggi osserveranno un giorno di riposo come previsto già prima della trasferta tedesca. Un riposo necessario.

Stop di un giorno non soltanto per le fatiche della gara in Champions ma anche per la notte movimentata che ha vissuta la squadra e tutta la delegazione interista subito dopo la partita persa col Bayer. I nerazzurri hanno perso il volo previsto per Malpensa in partenza da Colonia, città che aveva ospitato l'Inter alla vigilia. Motivo? Un problemino sull'aeromobile che non ha consentito la partenza del volo. L'attesa è stata snervante tant'è che sono rimasti tutti all'interno dell’aereo fino alle 4 per poi decidere che sarebbe stato meglio rinviare la partenza.

Taremi in azione contro il Bayer Leverkusen.

L'Inter ha capito che forse per riparare quel guasto ci sarebbe voluto molto tempo e per questo ha pensato bene, vista anche la tarda ora, di restare in Germania a trascorrere la notte per poi partire solo nella mattinata di oggi in direzione Milano. E così è stato. L'Inter è riuscita a trovare un hotel in extremis affinché tutti potessero riposarsi e ripartire l'indomani per raggiungere Milano. E così è stato con l'Inter che infatti ha raggiunto l'Italia soltanto questa mattina intorno a mezzogiorno. Fortunatamente oggi era già previsto un giorno di riposo.

Il rientro in Italia dell'Inter soltanto oggi a mezzogiorno

Inevitabile pensare che anche se non fosse stato previsto questo giorno libero, oggi l'Inter si sarebbe fermata. La partita con la Lazio di fatto, per quanto fondamentale per la classifica, si giocherà lunedì e per questo la squadra di Simone Inzaghi avrà tutto il tempo per ricaricare le batterie e ripartire con gli allenamenti nella giornata di domani. Solo allora si penserà alla trasferta dell'Olimpico e alla sfida contro l'ex squadra di Inzaghi che mai come in questo periodo è tra le compagini più in forma del campionato di Serie A.