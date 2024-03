Disasi segna un autogol pazzesco da centrocampo: il passaggio diventa una sassata imprendibile Axel Disasi segna un autogol incredibile durante i quarti di FA Cup tra il suo Chelsea e il Leicester. Il retropassaggio del difensore al proprio portiere diventa una sassata imprendibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La stagione storta del Chelsea sta tutta nell'incredibile autogol di Axel Disasi nei quarti di FA Cup tra la squadra di Pochettino e il Leicester di Enzo Maresca. Un match che vale la semifinale già centrata dal Manchester City e dalla sorpresa Coventry in attesa di una tra Manchester United e Liverpool che si sfideranno stasera. Il centrale dei londinesi ha dato il via alla rimonta delle Foxes, primi in Championship, che sotto di due gol sono riusciti a riportare la partita momentaneamente sul 2-2.

I gol di Cucurella e Palmer avevano messo in discesa il match dei londinesi che poi incredibilmente si sono ritrovati sul pari. È stato proprio Disasi a dare il via alla rimonta con uno degli autogol più strani degli ultimi tempi. Il difensore voleva effettuare un retropassaggio al proprio portiere Robert Sanchez appostato centralmente proprio davanti alla lunetta dell'area di rigore. Il centrale dei Blues riceve palla da una rimessa laterale ma si fa trovare in leggero controtempo e per questo deve correre per non farsi strappare palla da Daka: l'esecuzione è un disastro.

Daka, attaccante del Leicester, sposta quel tanto che basta, con una spallata regolare, il difensore. Un gesto determinante per far cambiare la traiettoria della palla e la forza di quel passaggio all'indietro che Disasi aveva indirizzato al proprio portiere. La palla infatti con grande velocità si alza e finisce in porta in maniera incredibile lasciando senza parole il pubblico dello Stamford Bridge. Un autugol che di fatto dà coraggio agli ospiti capaci di pareggiare la partita in 10 minuti segnando successivamente il 2-2 grazie a Mavididi.

Una doccia fredda per il Chelsea parzialmente superata dall'espulsione di Doyle al 73′ che ha lasciato il Leicester in dieci uomini. "Uno strano autogol", così è stato definito dall'account social ufficiale della FA Cup quel pasticcio di Disasi. Il 26enne difensore francese, arrivato in estate per 45 milioni di euro dal Monaco, era incredulo dopo aver visto la palla finire nella sua porta. Una disattenzione che potrebbe costare cara il Chelsea e che si inserisce in un'annata a dir poco difficile e complicata, quasi da dimenticare.