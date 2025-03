video suggerito

Diego Maradona in agonia per 12 ore prima di morire: la rivelazione del medico legale al processo Il processo per la morte di Maradona va avanti. Il medico legale della scientifica è stato interrogato e ha dichiarato che il campione non ha ricevuto cure ed ha vissuto una agonia molto lunga prima di perdere la vita. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il processo che deve stabilire le cause della morte di Diego Armando Maradona va avanti. Ogni udienza regala delle notizie, per la verità sempre molto tristi e malinconiche. Stavolta a parlare è stato il medico della Scientifica, il quale sostiene che: "Diego Maradona è rimasto agonizzante per 12 ore prima di morire".

La testimonianza del medico legale: "Lunga agonia"

È diventato un caso a puntate quello relativo alla morte di Maradona. A Buenos Aires è stato il giorno della deposizione di uno dei periti, Carlos Mauricio Cassinelli, uno dei cinque periti che ha firmato il referto e che ha dichiarato che: "Diego Armando Maradona è rimasto agonizzante per 12 ore". Parole angoscianti e malinconiche da parte del medico legale della Scientifica Carlos Mauricio Cassinelli che ha detto: "Nel cuore abbiamo trovato un coagulo di colore rossiccio che compare solo in caso di una lunga agonia, forse anche di 12 ore, durante la quale Maradona non ha ricevuto cure".

Il processo per la morte di Maradona: sette imputati

L'autopsia stabilì che il leggendario numero 10 argentino è morto ‘a causa di un edema polmonare acuta dovuta a una insufficienza cardiaca congestizia acuta e cardiomiopatia dilatativa'. Il quadro clinico del campione era già importante e si era sviluppato negli ultimi dieci giorni della sua vita. L'accusa sostiene che lo staff medico lasciò morire Maradona. Imputati per omicidio semplice con dolo eventuale il neurochirurgo Leopoldo Luque e altre sei persone che seguivano il campione dopo un intervento chirurgico per un'ematoma alla testa. Dall'8 al 24 aprile ci saranno anche le udienze dell'avvocato Matias Morla e delle figlie di Diego, Dialma e Giannina.