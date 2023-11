Di Maria annuncia l’addio all’Argentina dopo la Copa America: la lettera ai tifosi è da brividi Dopo la prossima Copa America Angel Di Maria si ritirerà dalla nazionale: “Con un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi sia capitata nella mia carriera”

Per Angel Di Maria l'avventura con l'Argentina è arrivata al capolinea. La prossima Copa America sarà l'ultimo atto di una carriera straordinaria, culminata con la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar: il Fideo ha affidato a una lunga lettera su Instagram i suoi sentimenti, parole difficili e sofferte per un addio che non avrebbe mai voluto vivere.

Un momento molto toccante, in cui ripercorre le tappe della sua carriera con la maglia della nazionale che non è stata sempre tutta in discesa: "Per me è arrivata l’ultima partita di qualificazione, non posso esprimere a parole quanto gli applausi della gente mi abbiano toccato nell’ultimo periodo. Mi sto godendo ogni secondo di quell’affetto e di quello dei miei compagni, i miei amici, senza dei quali questa storia non avrebbe avuto lo stesso significato. L’amore di ognuno di loro mi ha reso quello che sono oggi".

Nella lunga lettera in cui annuncia l'addio ricorda anche i tristi fatti accaduti durante l'ultimo Brasile-Argentina, una notte folle in cui anche lui è stato messo sotto accusa: "Purtroppo non possiamo lasciar passare i fatti accaduti allo stadio, nessuno merita un trattamento così cattivo, nemmeno le botte, le famiglie e i bambini spaventati in un posto dove l’unica cosa che sarebbe dovuta succedere è vedere una partita. Spero che questo genere di cose non succeda più. Noi come giocatori difenderemo sempre la nostra gente, senza dubbio".

L'ultimo atto della sua avventura con l'Argentina sarà la Copa America, dove l'albiceleste è chiamata a difendere il titolo continentale. L'addio di Di Maria è pieno di dolore: "La Copa América sarà l’ultima competizione in cui indosserò la maglia dell’Argentina, con tutto il dolore nell’anima e con un nodo alla gola dico addio alla cosa più bella che mi sia capitata nella mia carriera. Grazie tifosi, grazie famiglia, grazie amici e compagni di squadra, continuiamo a fare la storia e questa rimarrà per tutta l’eternità".