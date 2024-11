Di Francesco polemico dopo il gol annullato al Venezia: “Non credo sia oggettivo come dite”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il gol del pareggio annullato al Venezia al 98′ è l'episodio più importante della partita di San Siro: l'Inter ha vinto per 1-0 e si è portata a -1 dalla vetta, ma nel finale ha rischiato grosso quando Sverko ha svettato di testa per segnare la rete dell'1-1 che è poi stata annullata dall'arbitro per un tocco di braccio durante l'azione.

Il pareggio non è stato convalidato tra mille proteste, comprese quelle di Eusebio Di Francesco che dalla panchina già assaporava l'impresa. Effettivamente i lagunari avevano sfiorato più volte la rete e quel gol nel finale sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una serata magica. I mille replay da varie angolazioni non hanno convinto l'allenatore che a DAZN si è mostrato piuttosto polemico riguardo quanto accaduto.

Di Francesco sbotta per il gol annullato

Il nervosismo in casa Venezia è palpabile: nel giro di pochi secondi tutta la squadra è passata dall'esaltazione per un pareggio importante alla disperazione per il gol annullate in circostanze che dalla panchina nessuno condivide. Nel post partita l'allenatore si è presentato ai microfoni piuttosto contrariato e, dopo aver rivisto l'azione del pareggio annullato, continua a non capirne le motivazioni.

Di Francesco è polemico e non ci sta, tira in mezzo tutto l'arbitraggio che secondo lui sarebbe stato favorevole all'Inter: "Non sono così convinto che il fallo di mano sia oggettivo come dite. Ma vorrei valutare più che altro un arbitraggio che è sembrato dall'altra parte per tutta la partita. Peccato perché quel gol sarebbe stato il giusto epilogo della partita, ce lo saremmo meritato per quanto fatto".

Il gol del Venezia al 98′ sarebbe stata una beffa amarissima per l'Inter che nel secondo tempo non è riuscita a chiudere la partita, divorandosi diverse occasioni. Alla fine solo il fato ha evitato il pareggio (e il braccio di Sverko), scatenando le ire di tutta la panchina che continua a oltranza la sua polemica.