Cristiano Ronaldo ha realizzato una tripletta al Cagliari e si è rifatto dopo la deludente partita degli ottavi di ritorno di Champions League con il Porto. Non aveva dato un grande contributo e soprattutto si era girato mentre era in barriera, girandosi e saltando aveva lasciato scorrere il pallone calciato dal connazionale Sergio Oliveira, quel gol è stato decisivo. E di fatto l'errore di Ronaldo è costato carissimo ai bianconeri. Del Ronaldo in barriera se n'è discusso tanto, Capello è stato molto duro dopo la partita, ma a distanza di giorni durante ‘Sky Calcio Club' anche Paolo Di Canio, uno dei talent dell'emittente tv, ha criticato la scelta di CR7 in barriera. Perché chi si mette a protezione del portiere non deve avere paura:

I giocatori in barriera dovevano saltare, i dettagli sono importanti. Questo giocatore è bravo a calciare sopra? Allora noi tre in barriera stiamo uniti e saltiamo, ma a quel punto ci vuole il coccodrillo. Invece Morata e Rabiot saltano e si girano, Cristiano Ronaldo si gira con quella gambetta così. Mi arrabbio con lui: sei l’esempio, il leader, questa virilità degli addominali e dei pettorali, e poi ti giri perché hai paura di prendere una pallonata? Se hai paura levati.

Ronaldo è l'ultimo che metto in barriera

Con toni più pacati ha ribadito lo stesso concetto dell'ex calciatore della Lazio Beppe Bergomi che ha detto: "Se sono un allenatore Cristiano Ronaldo è l’ultimo che metto in barriera". In effetti dalle immagini televisive si è visto chiaramente che l'attaccante della Juventus si sia proprio scansato. Ronaldo si gira, forse perché davvero aveva paura di prendere una pallonata in faccia, ma così facendo facilita il compito del calciatore avversario che così riesce a insaccare e firma il gol che decide la doppia sfida tra Juventus e Porto.