Deulofeu potrebbe ritirarsi dopo il lungo calvario: "Non posso parlare perché ho un accordo" Da oltre un anno Deulofeu non mette piede in campo: dopo tre infortuni importanti e altrettante operazioni lo spagnolo ha accettato l'idea di ritirarsi dal calcio molto presto.

A cura di Ada Cotugno

Gerard Deulofeu sta attraversando un incubo senza fine a causa di un infortunio che lo tormenta da più di un anno: l'ultima partita giocata risale al 22 gennaio 2023, 13 drammatici minuti al termine dei quali è cominciato il suo calvario. Tutti all'Udinese lo aspettano con ansia per il ritorno in campo, ma la brutta notizia è che quel giorno potrebbe non arrivare mai.

Nei mesi il giocatore si è sbottonato sul suo problema fisico raccontando il dramma che sta vivendo dopo la terza operazione della sua carriera, ma soltanto durante una diretta sul canale Twitch "Juantes FC" ha confessato i suoi pensieri più profondi. Le sue parole suonano quasi come un messaggio d'addio ai suoi tifosi: "Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi più. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più".

Deulofeu ha aperto le porte al possibile ritiro dal calcio, una prospettiva che non si sente di escludere visti tutti gli infortuni che lo hanno travolto. Per lo spagnolo è stato difficile restare così tanto lontano dal campo e per abituarsi ha dovuto fare un enorme lavoro su sé stesso: "Con tutto quello che mi è successo sono diventato un appassionato di salute. È da molto tempo che non riesco a fare più quello che mi piace. Sono lontano dal campo da più di un anno. È stato molto complicato, ma per fortuna ho potuto fare un grande cambiamento a livello personale".

L'ultima partita giocata è stata un anno fa, contro la Sampdoria. Dopo il gol il giocatore si è accasciato a terra, facendosi male da solo, per poi lasciare il campo con il volto rigato dalle lacrime. L'infortunio si è rivelato serio e per la terza volta è stato costretto a operarsi: "Ho avuto un infortunio nel 2020, il ginocchio era molto traumatizzato, ma sono riuscito a riprendermi. Ho subito poi un altro infortunio, per una terza volta e ci sono state delle complicazioni. Non posso dire molto perché ho un accordo con il mio club, ma dico solo che è un vero calvario, non potete immaginare quello che mi sta succedendo".