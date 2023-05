Deschamps lancia l’allarme, l’assenza di Pogba a tempo indeterminato può diventare un problema Il tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le sfide a Gibilterra e Grecia, in cui manca ancora lo juventino, oramai d 14 mesi: “Non ho una risposta su quando tornerà… mi auguro che possa farlo”

A cura di Alessio Pediglieri

La Francia si appresta a disputare i prossimi due impegni in programma il prossimo 16 giungo, contro Gibilterra, e il 19 giugno, contro la Grecia, senza uno dei suoi leader indiscussi di centrocampo. Paul Pogba. Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati in cui lo juventino non è stato inserito perché ancora impegnato a risolvere i nuovi problemi fisici che lo hanno colpito. Una situazione che si protrae oramai dall'intera stagione e che rischia di compromettere anche il rapporto tra il ‘Polpo' e i ‘Bleus'.

Mercoledì 31 maggio nel primo pomeriggio Didier Deschamps ha sciolto gli ultimi dubbi e ha svelato in conferenza stampa la sua lista di 23 giocatori convocati per le prossime due gare della Francia, contro Gibilterra (16 giugno) e Grecia (19 giugno), nell'ambito delle qualificazioni per Euro 2024. Dove non c'è il nome di Pogba, logicamente tenuto fermo ancora dallo staff della nazionale dopo l'ultimo infortunio accusato con la Juventus. Un'assenza che oramai perdura nel tempo e con cui sia la società bianconera sia la Francia stanno imparando a convivere.

Una stagione a dir poco travagliata per Pogba che da quando è ritornato a Torino ha vissuto una sorta di maledizione con gli infortuni: prima il problema al menisco con la conseguente operazione a settembre, poi il fastidio alla coscia, quindi l'ultimo stop agli adduttori nel match contro la Cremonese. Che lo vede ancora a lavoro per recuperare pienamente, nell'estremo tentativo di lasciarsi in modo definitivo alle spalle una stagione a dir poco stregata, costellata da sole 10 presenze ottenute tra campionato, Europa League e Coppa Italia, per un totale di 161 minuti.

Tutto ciò incidendo anche sulla disponibilità per la propria Nazionale che ha toccato direttamente il problema negli ultimi Mondiali in Qatar dove Pogba non ha potuto partecipare, guardando da lontano la sua nazionale sfiorare il bis iridato senza poter dare alcun contributo. E così ancora adesso, a distanza oramai di quasi sei mesi lo scenario non è cambiato: la Francia gioca, senza Pogba che non veste la maglia della nazionale da più di 14 mesi, da un'amichevole contro il Sudafrica.

"Ho parlato molto con Paul" ha spiegato Deschamps in conferenza, cercando di anticipare anche le preoccupazioni e i dubbi di molti tifosi sul rientro del giocatore. "Ha vissuto una stagione molto, molto difficile per gli infortuni ripetuti. Era tornato a giocare e ha avuto di nuovo un problema. Quando tornerà? Non lo so, non ho la riposta, lo desidero e lo spero per lui e per tutti noi". Un'assenza con cui dunque si deve convivere a tempo indeterminato, pur con la consapevolezza di lasciare sempre una porta aperta: "Ovviamente. È stato per anni un giocatore essenziale e fondamentale per la squadra francese e so che farà di tutto per tornare ad esserlo. Mi auguro per lui che possa sistemare tutti i suoi problemi e ritrovarsi anche in termini di leadership".