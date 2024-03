Deschamps ha parlato con Pogba dopo la squalifica per doping: “Gli auguro soltanto una cosa” Il commissario tecnico della Francia ha sentito Pogba dopo la squalifica per doping e non gli ha chiuso le porte per il futuro: “Ho parlato con lui, è molto dura” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La Francia non potrà contare su Paul Pogba per i prossimi Europei: il centrocampista è stato squalificato per quattro anni dopo essere stato trovato positivo a una sostanza vietata, un provvedimento che di fatti ha messo fine alla sua carriera. Oltre alla Juventus anche la sua nazionale dovrà fare a meno di lui, con Didier Deschamps che è già pronto a disegnare il centrocampo del futuro. Il commissario tecnico in conferenza stampa ha rivelato che ha sentito il giocatore dopo aver appreso la notizia.

La squalifica per doping è stata confermata alla fine del mese di febbraio, facendo avverare lo scenario peggiore paventato all'inizio di questa storia. L'allenatore ha condiviso tanto assieme al francese e per questo ha deciso di parlargli subito per capire come avesse preso questo periodo di stop forzato. La Francia si preparerà senza di lui per i prossimi Europei e per i Mondiali in programma tra due anni, in quello che sarebbe potuto essere l'ultimo appuntamento della sua carriera internazionale.

Nella conferenza stampa di oggi, in cui ha presentato la lista dei convocati per i prossimi impegni della Francia nella finestra dedicata alle nazionali, Deschamps ha raccontato cosa si sono detti lui e Pogba: "Ho parlato con lui, è molto dura da un punto di vista psicologico e morale. Darà tutto per difendersi, ma il giudizio è pesantissimo. Ha fatto appello e si difenderà al meglio". Le speranze del centrocampista sono tutte riposte nell'appello che potrebbe cambiare il corso della sua storia.

Intanto però il commissario tecnico della Francia ha soltanto una cosa da augurare al suo giocatore, in attesa di sviluppi sulla vicenda. Non è escluso che possa ritrovare anche il posto in nazionale in futuro: "Non mi piace avere una posizione categorica sul futuro. Io mi auguro soprattutto che possa tornare a godersi il campo e a giocare, dopo tutto questo poi a ritrovare anche la nazionale".