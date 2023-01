Deschamps fuori dalla chat WhatsApp dei campioni di Francia ’98: ha rotto i ponti con i vecchi amici Il c.t. della Francia è stato buttato fuori dal gruppo WhatsApp dei campioni del mondo di Francia ’98. Forti malumori tra gli ex compagni di squadra sono emersi negli ultimi mesi e Deschamps per questo è stato escluso.

A cura di Alessio Morra

Nonostante la Francia sia andata a un passo dal successo di Qatar 2022 Didier Deschamps è da tempo al centro delle polemiche. Una situazione quasi paradossale se si pensa che da sessant'anni una nazionale non vinceva due Mondiali consecutivi. Ma la rottura con Zidane, che voleva la panchina dei Bleus, e una serie di situazioni esterne allo sport hanno addirittura portato il c.t. dei francesi a essere cacciato dalla chat dei campioni del mondo del 1998.

La notizia la riferisce L'Equipe che scrive che dopo anni e anni di grande amicizia più di qualcosa si è rotto tra l'ex centrocampista della Juventus e i compagni di squadra, con cui vinse i Mondiali di Francia '98. C'era un legame forte. Fortissimo. Tanto da far parlare di una sorta di chat di famiglia. Ma ora da quella chat Deschamps è stato escluso. In poche parole è stato buttato fuori.

Deschamps passa accanto la Coppa del Mondo, ma non la guarda. La delusione è enorme.

Il legame era saldo, ma forse con il passare del tempo, gli orizzonti e le prospettive del tecnico e dei compagni di allora si sono sempre più allargati. E le regole dello spogliatoio valgono per tutti, pure per chi all'epoca era il capitano di quella squadra. Deschamps secondo il gruppo, e secondo chi è pure l'amministratore del gruppo WhatsApp dei campioni del mondo, avrebbe ‘sgarrato'. Perché Didier non si è presentato a due rimpatriate.

Deschamps in compagnia di Varane durante la premiazione di Qatar 2022.

Assente nel giorno in cui hanno festeggiato tutti assieme, meno uno, i 50 anni di Zinedine Zidane, che a Marrakech lo scorso giugno ha fatto una grande festa. In realtà Deschamps aveva un buon motivo per essere assente. Perché proprio in cui giorni era venuto a mancare il papà. Poi ha rinunciato a un'altra cena, quella fatta per celebrare i 25 anni dal trionfo del 1998 (che per la verità ancora non sono passati, perché a luglio saranno venticinque anni).

Nel 1998 in casa battendo 3–0 il Brasile, la Francia ha vinto i Mondiali per la prima volta.

Quel secondo forfait ha sancito la rottura definitiva. Ma sempre secondo il quotidiano francese sarebbe l'assenza fissa di Deschamps nella chat che non piace ai suoi vecchi amici o meglio ex amici. Lui, lì, non scriverebbe mai. Il perché lo sanno solo loro, ma certo le tante manifestazioni di apprezzamento per Zidane c.t. della Francia di sicuro non gli sono piaciute.

Il rinnovo fino al 2026, l'ultimo atto del presidente federale Le Graet, ora nei guai per uno scandalo sessuale, non ha fatto altro che peggiorare, agli occhi dei compagni di squadra, la situazione di Deschamps, che se ne farà una ragione e cercherà di ottenere, ancora, grandi risultati con la nazionale transalpina.