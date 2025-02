video suggerito

Depay condannato a quattro mesi di carcere: era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza Il tribunale di Monaco ha inflitto quattro mesi di carcere con sospensione della pena a Depay: lo scorso agosto era stato fermato per guida spericolata a bordo della sua Rolls-Royce.

A cura di Ada Cotugno

Ancora guai in vista per Memphis Depay che è stato processato dopo essere stato trovato alla guida in evidente stato di ebbrezza nel principato di Monaco. I fatti risalgono allo scorso agosto ma oggi si è tenuto il processo presso il Tribunale penale monegasco che ha emesso la sua sentenza: l'ex Barcellona è stato condannato a quattro mesi di carcere con sospensione della pena e in più gli è stata inflitta una mula da 9mila euro, oltre al divieto di guidare nel Principato per i prossimi due anni.

Depay condannato per guida in stato di ebbrezza

La carriera del calciatore è stata costellata da problemi. Adesso è al Corinthians e sta cercando di riprendersi dopo gli ultimi anni complicati in Europa, trovando il riscatto che aveva atteso da tanto tempo. In Brasile ha ritrovato la sua dimensione, almeno dal punto di vista sportivo, ma nessuno dimentica ciò che è accaduto in passato: qualche mese fa aveva fatto delle avances online a una raccattapalle, con un post pubblicato ma cancellato qualche minuto dopo per non scatenare la bufera, e aveva più volte rivendicato la sua amicizia con alcuni giocatori alle prese con problemi con la giustizia.

Lo scorso agosto era stato fermato dalle autorità per guida spericolata al volante della sua Rolls-Royce mentre era in vacanza a Monaco: Depay era stato trovato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,01 mg per litro di aria espirata, ovvero più di 2 g di alcol per litro di sangue. Una quantità molto elevata che aveva fatto sospettare una pena molto dura. In effetti il tribunale lo ha condannato a quattro mesi di carcere con sospensione della pena ma il giocatore non era lì presente per ascoltare la sentenza, dato che è impegnato in Brasile con allenamenti e partite, ma si è comunque scusato per quanto è accaduto.