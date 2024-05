video suggerito

Depay cancella un tweet con delle avance a una raccattapalle del torneo di Madrid, poi va all’attacco Memphis Depay ha prima pubblicato e poi cancellato un tweet in cui chiedeva il contatto privato di una giovane raccattapalle della finale del torneo di tennis di Madrid. Un giornalista lo ha attaccato, lui ha reagito con veemenza: “È una modella di più di 20 anni e io sono single”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Memphis Depay è finito nelle ultime ore in una polemica nata da un suo tweet, poi cancellato, in cui aveva rivolto delle avance ad una raccattapalle del torneo di tennis di Madrid, di cui domenica ha visto la finale dalle tribune. Un giornalista ha contestato al 30enne attaccante olandese il comportamento in questione e lui ha reagito con un altro tweet, stavolta ben visibile, in cui il giocatore dell'Atletico Madrid si è difeso affermando che la ragazza in questione "è una modella di più di 20 anni" e che lui essendo single è ben libero di comportarsi in quel modo, consigliando infine al giornalista di "verificare i fatti" quando scrive qualcosa.

Depay in prima fila all'ATP di Madrid

Domenica Depay ha assistito alla finale maschile dell'ATP 1000 di Madrid, vinta da Andrey Rublev su Felix Auger-Aliassime. Presente in prima fila nei posti più costosi, l'ex United, Lione e Barcellona è stato inquadrato più volte, rischiando anche in una circostanza di essere colpito da uno smash di Rublev.

L'olandese tuttavia ha affermato nel tweet poi cancellato di non essere riuscito a seguire attentamente la partita, a causa della raccattapalle, di cui ha pubblicato una foto ingrandita, scrivendo a corredo: "Ma qualcuno mi ha distratto dalla partita … a dire il vero. Qualcuno mi mandi il suo Instagram. Andiamo a cena sulla luna".

Il tweet rimosso sulla raccattapalle e le critiche

Il tweet poi rimosso è stato ripreso in maniera critica da un giornalista, Zach Lowy, che ha scritto che "non è stata una bella giornata" per l'olandese, integrando il messaggio sulla raccattapalle con le ultime notizie di calciomercato secondo le quali l'Atletico vorrebbe venderlo. Il giornalista ha fatto uno screenshot del post del calciatore e ha chiosato: "Non è stato un bel giorno per Memphis Depay. Innanzitutto, AS riferisce che l'Atletico Madrid sta cercando di separarsi da lui quest'estate, quindi pubblica ed elimina un tweet su una raccattapalle nella finale dell'Open di Madrid. Il contratto del 30enne scade nel giugno 2025".

La risposta di Depay

Depay ha risposto la mattina seguente, sostenendo che la ragazza era una modella con più di 20 anni e che aveva ottenuto il suo numero di telefono, nonché criticando il modo di fare il suo lavoro da parte di Lowy: "La mia giornata è stata favolosa, Zachi – ha scritto – Ho guardato la finale e ho trovato anche il suo numero sul mio telefono. Quella cosiddetta raccattapalle è una vera modella ed ha più di 20 anni… accidenti, lascia che un uomo single spari il suo colpo. Voi tutti mi avete disgustato. Vai a controllare i fatti prima di diffondere queste narrazioni… Per quanto riguarda il mio futuro calcistico non mi preoccupa".

Poco prima Depay aveva postato un altro tweet, lasciando intendere di essersi incontrato con la ragazza in questione: "Buongiorno… sono appena tornato dalla luna".