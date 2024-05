video suggerito

Partita sospesa in Eurolega tra Baskonia e Real Madrid: il cronometro sul tabellone va in tilt Partita di Eurolega interrotta per diversi minuti nell’intervallo fra primo e secondo quarto per un problema al tabellone elettronico. Squadre rimandate in panchina e match fermo per oltre 10 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

Era una partita decisiva per il Baskonia, che dopo aver perso le prime due partite della serie di playoff contro il Real Madrid, aveva bisogno a tutti i costi di una vittoria per continuare il proprio cammino in Eurolega. Ma nell'intervallo tra fine del primo quarto e l'inizio del secondo periodo, il gioco è rimasto fermo per diversi minuti, lasciando in sospeso entrambe le squadre e gli oltre 13 mila tifosi della Buesa Arena.

Problemi al cronometro

Con le squadre pronte a rientrare in campo per il secondo periodo di gioco, gli arbitri sono stati costretti a rimandare entrambe le formazioni in panchina. Il tabellone elettronico aveva infatti smesso di funzionare correttamente, e nessuno degli addetti al tavolo riuscivano a porre rimedio alla situazione imbarazzante. Se il problema non fosse stato risolto il Baskonia, la squadra che giocava in casa, avrebbe rischiato addirittura di perdere la partita a tavolino.

L'intervento risolutivo del tecnico

Mentre i 13.186 tifosi della Buesa Arena hanno ingannato l'attesa con la musica messa dal dj della squadra, per far riprendere la partita è stato fondamentale l'intervento di un tecnico. Dopo un riavvio del sistema che controlla il tabellone elettronico la partita è potuta finalmente riprendere dal 22 pari, punteggio sul quale erano le squadre al termine del primo parziale.

Baskonia sconfitto, Real alle Final 4

La partita è stata equilibrata per tutti i 40 minuti, ma a prevalere è stato ancora una volta il Real Madrid, che si è aggiudicata la serie per 3 a 0 diventando la prima squadra qualificata alle Final Four di Berlino, favoriti per confermarsi campioni dopo aver dominato la regular season. Il percorso europeo del Baskonia, invece, si è chiuso proprio ieri sera, dopo essere passata dai play-in per accedere ai playoff, eliminando nella partita decisiva la Virtus Bologna.